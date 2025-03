Bunbury publicará su nuevo álbum Cuentas Pendientes el próximo mes de abril. La continuación de Greta Garbo fue grabada en el Desierto de los Leones, (México) y es un retorno a las canciones inspiradas música popular latinoamericana, esa que exploraba en obras como Pequeño (1999), Flamingos (2002) El viaje a ninguna parte (2004) o Licenciado Cantinas (2011).

El músico de Zaragoza lo llevará además al directo con el regreso de el Huracán Ambulante, su banda de apoyo entre el año 1997 y hasta el verano de 2005. Unos músicos con los que exploró por primera vez su faceta nómada, errante y se adentró en las raíces del cancionero latino, mestizo y mediterráneo.

Para acompañar este regreso, hemos seleccionado en Conexiones MZK 15 de sus mejores canciones en esas coordenadas. Temas arrastrados, rancheras, tangos, canciones de taberna, un registro que exploraremos arrancando con una de sus canciones recientes, que forma parte de ese Cuentas Pendientes,»Las chingadas ganas de llorar» y que continuaremos durante 14 temas más, alternando diferentes discos. Gracias por escucharnos, recibe un saludo de Manuel Pinazo en nombre de la redacción de Muzikalia y recuerda que si quieres apoyarnos, puedes ser mecenas del podcast dándole al botón de apoyar en Ivoox o comprando alguno de nuestros libros en tienda.muzikalia.com

Escucha Bunbury y sus mejores canciones de raíz latinoamericana

Escúchalo en Amazon Music y en Apple podcasts

Suenan:

Las chingadas ganas de llorar

Voces de tango

Mi Sueño Prohibido

Aunque no sea conmigo

Infinito

Vida

Sácame de aquí

Lejos de la tristeza

Canto (el mismo dolor)

Cosas Olvidadas

…y al final

El extranjero

No se fie

Que Me Lleve La Tristeza

Adiós, compañeros, adiós

