Canela Party comparte su cartel por días de su nueva edición que regresa a Torremolinos del 20 al 23 de agosto con una nueva colección de artistas que volverá a hacernos vibrar como en su pasada edición. y como es habitual, con su ya legendaria Fiesta de Disfraces de su jornada principal.

La jornada inaugural, el miércoles 20 de agosto, ofrecerá una potente bienvenida con Kokoshca, La Milagrosa, Maria Iskariot, palmeras negras y Serpiente Orión. El jueves continuará con Aiko el Grupo, Biznaga, Casero, Mourn, Sal del Coche, Somos la Herencia y nombres internacionales como Ducks Ltd., Ecca Vandal y Lambrini Girls.

El viernes 22 será uno de los días más esperados, con actuaciones de Amenra, Axolotes Mexicanos, Blonde Redhead, The Get Up Kids (celebrando el 25º aniversario de Something To Write Home About), bar italia, Depresión Sonora y más.

La jornada final, el sábado 23 de agosto, culminará con la tradicional Fiesta de Disfraces, que incluirá a bandas como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, el diablo de shanghai, DIIV, Fat Dog, shego, Tropical Fuck Storm, Les Savy Fav y otros.

Así queda el cartel por días de Canela Party

Abonos para Canela Party

Los abonos están disponibles desde la web del festival.