Ya a la venta las entradas de Canela Party 2026

Todavía con la resaca (y la purpurina) de la pasada edición, el Canela Party ya piensa en 2026 y lo hace a lo grande: del 27 al 29 de agosto, el Recinto Ferial de Torremolinos volverá a convertirse en la casa del famoso pitote veraniego.

La ya décimo octava edición del festival llega con primeras confirmaciones de mucho nivel —Ángeles Toledano, Carolina Durante, Getdown Services, joseluis, Karen Dió, Las Petunias, Rufus T. Firefly y Wavves— en un cartel que mezcla flamenco de vanguardia, punk, indie y rock.

El arte visual correrá a cargo de Bráulio Amado, diseñador portugués que ya pisó el Canela allá por 2009, aunque entonces como músico. Hoy, convertido en referencia internacional, pone su sello gráfico a una edición que promete romper moldes.

Las entradas ya están a la venta en Ingresse, con oferta de lanzamiento incluida.