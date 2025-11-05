Amor Líquido, Deafheaven, Maruja y La Paloma, entre las novedades de Canela Party

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Canela Party 2026 empieza a tomar forma con un cartel que confirma por qué sigue siendo “el pitote del verano”. La cita malagueña, presentada por SON Estrella Galicia y con diseño de Bráulio Amado, celebrará su mayoría de edad del 27 al 29 de agosto en Torremolinos.

A los ya anunciados Ángeles Toledano, Carolina Durante, Getdown Services, joseluis, Karen Dió, Las Petunias, Rufus T. Firefly y Wavves, se suman ahora Amor Líquido, Deafheaven, High Vis, La Paloma, Mala Gestión, Man/Woman/Chainsaw, Mannequin Pussy, Maruja, Me and the Bees y Skegss.

Una combinación internacional de art punk, pop, rock, garage y metal que refuerza al Canela Party como una de las celebraciones más singulares y divertidas del verano.

Toma nota de los nuevos nombres de Canela Party

Abonos para Canela Party

Tras una primera oferta de lanzamiento, los abonos para esta edición 2026presentan desde hoy en Ingresse un descuento si queremos ir en pareja (dejándolos a 95€ más gastos cada abono) o en grupo de cuatro personas, (quedando en solo 90€, más gastos).