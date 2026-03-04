Canela Party 2026 comparte su cartel por días

Canela Party 2026 comparte el cartel por días de lo que será una edición muy especial, con la que celebrará sus 18 años de historia en Torremolinos del 27 al 29 de agosto y busca reeditar el éxito de la última.

El festival alcanza así su mayoría de edad con una programación que vuelve a reivindicar su personalidad inconformista y su apuesta por el guitarreo contemporáneo, la energía desbordada y el espíritu festivo sin concesiones.

El jueves 27 actuarán Baiuca, Basement, Getdown Services, Man/Woman/Chainsaw, Maruja, Me and the Bees, Melody’s Echo Chamber, Speed, The Beths y Unknown Mortal Orchestra. El viernes 28 será el turno de Ángeles Toledano, FUET!, Gazella, High Vis, joseluis, La Paloma, Mala Gestión, Mannequin Pussy, Rufus T. Firefly y Weird Nightmare.

Por últmo, el sábado 29, coincidiendo con la tradicional fiesta de disfraces, cerrarán el festival Amor Líquido, Carolina Durante, CERVATANA, Deafheaven, DITZ, Karen Dió, Las Petunias, Nation of Language, Sandré, Skegss, Upchuck y Wavves.

Toma nota del cartel por días del Canela Party

Abonos y entradas para Canela Party

El abono está disponible en Ingresse a 99€ más gastos. La semana que viene sube de precio.