Canela Party suma a Blonde Redhead, DIIV, Lambrini Girls, Biznaga y más

Canela Party regresa a Torremolinos del 20 al 23 de agosto con una nueva colección de artistas que volverá a hacernos vibrar como en su pasada edición. Entre las nuevas incorporaciones destacan los estadounidenses Blonde Redhead, banda neoyorquina que fusiona el dreampop con el ruido experimental, y MJ Lenderman & The Wind, cuyo sonido bebe de influencias clásicas como Neil Young y Warren Zevon. También se suman DIIV, con su reciente y aclamado álbum Frog in Boiling Water, con el que han sacado pecho como una de las propuestas más relevantes del indie actual.

Desde Inglaterra llegan las Lambrini Girls, una banda de punk activista que ha captado la atención de figuras como Iggy Pop, consolidándose como referente de una generación políticamente comprometida. En el ámbito nacional, Biznaga sigue demostrando que el punk con mensaje sigue más vivo que nunca con su último álbum «¡Ahora!», mientras que Casero, con su pop enérgico y su reciente trabajo «estoy exagerando???», se posiciona como una de las artistas más prometedoras de la escena independiente.

Completan el anuncio nombres como el diablo de shanghai, que continúa sorprendiendo con su indie rock fresco y potente, y Somos la Herencia, fieles a su sonido oscuro de post-punk y darkwave. Estas se suman a artistas internacionales previamente anunciados como Amenra, bar italia, Fat Dog, Joyce Manor, Les Savy Fav, Maruja, The Get Up Kids (celebrando los 25 años de Something To Write Home About) y Tropical Fuck Storm, además de los nacionales Aiko el Grupo, Axolotes Mexicanos, Bum Motion Club, Depresión Sonora, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Grande Amore, Maple, Mourn, Parquesvr y Tatxers.

Así queda el cartel de Canela Party

Abonos para Canela Party

Los abonos están disponibles desde 90€ desde la web del festival.