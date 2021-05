En este capítulo de Caramelo de Limón (aquí otros episodios), presentado desde la plataforma Rock’n’Cloud por Juanjo Frontera, se afronta la difícil tarea de condensar en una hora la primera etapa de la carrera de una de las bandas fundamentales para entender eso que llamamos pop, nada menos que The Kinks.

La banda de los hermanos Davies tiene una historia vasta y llena de momentos apoteósicos, pero este programa se centra en la época que transcurre desde la aparición de sus primeros singles en 1964 a la edición del LP Arthur Or The Declive And Fall Of The British Empire, en 1969 y pasando, por supuesto, por un asombroso montón de momentos cumbre del pop en formato canción o álbum. De hecho, es el primero de dos capítulos. Del segundo (el correspondiente a los setenta) se encargará el también periodista musical valenciano Juan Vitoria, desde su programa Easy Rider, que podéis encontrar en la web de Rock’n’Cloud.

Escucha Caramelo de Limón – The Kinks Parte 1: Los Años Sesenta