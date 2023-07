Entrevistamos a Carlangas por su debut en solitario

El lanzamiento de Carlangas, el disco homónimo del exvocalista y letrista de Novedades Carminha marca en el calendario un día de celebración para todo indie español que se precie. Sonidos groovy de verbena, experimentación con hip-hop, cumbia y mucho funk consiguen atrapar en el debut de un proyecto en solitario tras salir de un grupo, logro más que destacable.

Hoy hablamos con él en Muzikalia de sus inspiraciones, referentes y secretos del que ha sido su primer lanzamiento.

“Tampoco tenía pensado yo el final de Novedades Carminha, ni me lo esperaba ni me apetecía que pasara”

Carlos, imagino que estarás harto de que te pregunten que qué tal tu carrera en solitario, o que qué tal el grupo. En vez de preguntarte y hablar de soledad y de cosas feas y demás, quería primero, preguntarte qué tal ha sido trabajar con los demás artistas del disco, porque trabajas con Manu Chao con Grande Amore con Mundo Prestigio… ¿Qué tal ha sido trabajar con ellos desde tu vista en solitario? Has tomado las decisiones tú solo y todo lo que has querido

Sí, bueno, yo en realidad en ningún momento me sentí solo en el momento en el que me puse a hacer música de nuevo. Pues en Novedades Carminha, digamos, estuve rodeado todo el rato y yo sabía que tenía que estar rodeado de gente con la que tuviese una conexión artística fuerte con ellos, aunque no perteneciesen a mi escena estilística o a priori no tuviéramos puntos de conexión a vista del del público, pero tenía que tener como ese esa conexión artística y una conexión personal. Porque necesitaba, o sea, esto te lo digo ahora más en perspectiva, pero necesitaba ese empujón. Como que tenía temas que me gustaban, pero estaba un poco desmotivado al principio y bueno, pues fue mi chica, mis amigos y tal que me dijeron, “Venga, vamos a hacer una batería, un bajo, una guitarra y vamos a sacar esto para adelante”

Y entonces, pues fueron procesos muy diferentes, pero a la vez creo que todo es súper natural. No pase por ningún momento extraño. Me sentí todo el rato súper bien rodeado y me sigo sintiendo ahora que estoy de gira, vamos.

¿Y en cuanto a tomar las decisiones tú solo creativamente, cómo ha ido el proceso?

Bueno, yo estaba acostumbrado a hacer canciones de siempre, incluso con Novedades Carminha, en mi casa con la guitarra y la libreta y todo esto de hacer las letras y las melodías.

Entonces, el proceso en realidad es bastante similar. Yo proponía bastante en Novedades Carminha, es decir, llevaba al local de ensayos letras y canciones, y las armábamos allí un poco. Había otras que no, que salían allí mismo y en esta ocasión, pues fue lo mismo, pero cambiaron las caras. Entonces para mí no, no fue nada extraño, o sea, no, no sentí nada extraño, simplemente un cambio de aire y de personas.

En este disco me pasó que llegué a sitios que pensaba que no iba a llegar o que no tenía pensado llegar, pero que luego, estando ahí, me molaron y hay cosas que aprendí y que me las quedo para siempre ya.

O sea, que no te viste de “me falta gente para elegir algo”

No, no, yo suelo confiar, o creo que es así, mucho en la gente con la que trabajo. Y bueno, hay que dejar hacer, porque dejando hacer, es la única, o sea soltando un poco las riendas es la única manera en la que llegas a otros sitios. Y en este disco me pasó que llegué a sitios que pensaba que no iba a llegar o que no tenía pensado llegar, pero que luego, estando ahí, me molaron y hay cosas que aprendí y que me las quedo para siempre ya.

A pesar de ser un disco este muy muy abierto a nivel estilístico, porque me apetecía que fuera así porque me apetecía hacer una búsqueda de lo que quería que fuese Carlangas de aquí en adelante. Yo esto me lo planteo ya como mi carrera a largo plazo o a medio plazo y quería saber por dónde ir.

Entonces pues fui probando cosas y de esto va este disco, no es otra cosa, no es un disco, ahora sí que lo tengo mucho más claro, quiero hacer un disco como mucho más cerrado, con un concepto mucho más uniforme; este no, este es un collage de búsqueda de hacer hip hop, hacer rock, hacer fan que hacer cumbia de todo y bueno, estoy muy contento con el resultado.

Sí, de eso mismo te iba a hablar, de géneros. En la reseña de Muzikalia hablábamos de que el disco suena, sobre todo, aparte de sonar como un collage de un montón de un montón de cosas; lo que une es que es un disco muy callejero, muy bailable. Aunque sea hip hop o sea cumbia, siempre son géneros bailables, de calle y con nacimiento en la cultura popular. Quería preguntarte en qué género está inspirado, qué te inspiró a hacer eso, porque, aunque sea un mejunje de cosas, no te vas a un country, te vas a un hip hop, te vas a cosas que un poquito tienen que ver todas entre ellas.

Sí, para mí la música es algo popular y social a la hora de hacerla. Como te decía, me rodeé de mucha gente. De hecho, el disco mío, que ya llevo entre Novedades Carminha y este 6 LPs. Entonces es el disco en el que más gente ha participado, en el que más gente ha manoseado las canciones y tal. Es paradójico que mi primer disco en solitario sea mi disco más masivo en cuanto a amigos, pero es algo social a la hora de crear, es algo social a la hora de presentarlo ante la ante la gente…

Yo todo el rato estoy pensando en qué significa la música para mí. La música para mí es una especie de ritual colectivo, o sea, es algo capaz de meter a la gente en una emoción en un momento concreto, en un sitio concreto. Para mí eso son los conciertos y pienso todo el rato cuando hago música en llevarlos al directo y ahí es cuando ahora es cuando estoy tranquilo, porque ahora es cuando le estoy viendo los ojos a la gente y flipando con la respuesta, no, porque todo esto de las críticas yo las agradezco muchísimo y me dan un chute.

Genial cuando son buenas y en este caso están siendo buenas, pero incluso yo qué sé, las redes sociales lo mismo. Me mola, a todo el mundo le mola un cariño ahí por parte de la gente, pero hasta que le veo los ojos a la gente, esto a mí no me acaba de funcionar al cien por cien.

Y ahora en la gira le estoy viendo los ojos a la gente y la música que yo hago en este disco está muy dirigida a eso, al baile ¿no? O sea, a ese ritual que es casi ancestral, de juntarse y pasar ese ratito de evasión, que te olvidas de todo. Porque además vivimos un momento un poco jodido a nivel social. Mi generación, pues ya es la segunda crisis que vive.

No es fácil habitar en estos días y sin embargo, la música sí que creo que tiene ese poder de bajarnos un poco el pistón a todos y dedicarnos solo a disfrutar y a flipar, incluso entristecernos. Pues por eso estas músicas a mí me trasladan a eso, estos estilos. Y yo tampoco intento hacer revival, sino que intento hacer una movida personal.

Sobre lo de que no intentas hacer revival, ¿te refieres a que coges cosas o inspiraciones pero a tu manera, a cómo lo ves tú o lo intentas mezclar con lo nuevo?

Mira, es que esto no tiene vuelta de hoja, yo vengo del punk y me sigo considerando punk y en ese sentido solo sé hacerlo así. Es decir, yo me acerco a la cumbia desde las herramientas que tengo, pero yo no soy un músico que pueda tocar cualquier estilo en cualquier momento. Yo me acerco desde una perspectiva más punk o más primitiva o algo así. Pero bueno, también eso le aporta un carácter a todo lo que hago, aparte de las letras

Muchas veces quise como aprender más y tal y mola, pero también estoy en un sitio que me puedo acercar casi a cualquier cosa y no sé, tampoco me gusta la gente que clava los géneros, ¿sabes? No sé.

Mantener tu esencia y hacer lo que tú sabes hacer con tus herramientas

Claro, yo estoy muy influenciado por grupos de pan que tal como los Clash o mano negra o así que hacían esto, que cogían 1000 influencias y tal y al final no dejaban de ser grupos de rock con unas limitaciones. Pero es que esos grupos de rock con esas limitaciones hacían discos que me molan mucho más que los que hacían la gente que sabía tocar y bueno, ahí tengo mucho campo para investigar

¿Y entonces, este próximo proyecto que me decías que veías más cerrado tira por ahí o por dónde puede tirar?

Sí, bueno, una canción de este disco que me dio las claves. Fue una de las últimas que produje, y es “Los Dineros”, que es la canción a la que más cariño le pille al final del disco. Quiero hacer algo así, por ahí. Además, “Los Dineros” me la producen Mundo Prestigio que son la banda que van conmigo ahora en directo y estoy muy contento con la gira porque está funcionando muy, muy guay

Entonces quiero aprovechar también esa conexión que estamos generando ahora entre Mundo Prestigio y yo para que ellos sean los productores de mi siguiente disco. Ellos suenan así y coincide con que quiero tirar por ahí.

¿Y qué tal en concierto ahora, qué tal tú solo y qué tal con ellos?

Guay, estoy como en una excursión de fin de curso permanente, ¿sabes? O sea, Mundo Prestigio era una de mis bandas favoritas desde que salieron hace años y lo flipaba. Me invitaron a hacer un tema con ellos y coincidió todo, el mundo como que alinea los planetas.

Me invitaron a ir a su local de ensayo un par de días y estuve allí. Vimos que nos molaba la misma música, que cuando alguien le tocaba pinchar poníamos todos cosas muy similares e incluso nos sorprendíamos entre nosotros, pero con rollos muy parecidos y conectamos muy guay. Entonces yo les propuse esto de ser, de hacer de mi banda.

Aparte ellos van a sacar un disco ahora y tienen su proyecto, pero como banda mía es, es increíble. Son gente que tienen mucho nivel tocando, pero también vienen del punk y del underground y ahí yo me siento muy reflejado porque hacemos un acercamiento a las cosas bastante punki, sin dejar de montar un fiestón.

O sea, hacemos música de baile con lo que tenemos y con lo que podemos, pero creo que llegamos a un punto de que todos nos conocemos bastante bien como para tener un show del que estoy muy orgulloso, creo que estamos todos muy orgullosos y funciona muy bien. Llevamos 10 conciertos, tenemos como 30 este verano.

Y bueno, joder, estoy bastante feliz, de la Peña viene a vernos, además viene como con una actitud muy guay, de pasárselo guay, de bailar y tal y mola mucho. Vamos, yo estoy como viviendo un poco un sueño, porque todo esto fue muy rápido: hacer el disco, preparar el directo y tal y de repente ahora que paro un poco, por lo menos entre semana no tengo tanto lío y puedo respirar 3 o 4 días entre bolo y bolo digo que guay, joder, al final sí salió lo que tenía en la cabeza. Vamos, está saliendo porque yo qué sé ya estoy haciendo nuevos temas y todo eso.

Y también tiran por este rollo más alegre de desfogarte haciendo algo bailable y haciendo algo disfrutable, ¿todo va a seguir por ese mismo rollo de disfrutar, de bailar?

Estoy trabajando en un disco que sí, que va a ser la puta fiesta, vamos, porque así me siento yo ahora. O sea, estoy muy contento, ¿sabes? Estoy un momento que me apetece mucho, como que me pinche un DJ y estar bailando toda la noche, pues en ese, en esa onda, va a ir.

¿Te lo esperabas? ¿Estar así en estos momentos?

Sí, sí, la verdad es que sí. No sé, a lo mejor tengo mucha suerte, pero sí que pase una temporada más triste y tal, porque tampoco tenía pensado yo el final de Novedades Carminha, ni me lo esperaba ni me apetecía que pasara. Pero bueno, creo que también tomamos una decisión honesta y sobre todo visto así a 1 año, creo que estuvo guay hacerlo y estoy contento de haberlo hecho porque había que renovar energías y ahora lo veo claro. Ahora estoy en un momento muy guay y nada, y disfrutando del momento sea.

Veía antes que me decías de redes sociales y tal, has vivido el momento Boy Band que se separa, y cantante que saca carrera en solitario. ¿Qué tal te ha ido por ahí? Porque decías que un poquito tostón, un poquito coñazo.

Sí, bueno, tampoco. Yo qué sé, guay. Yo lo que sentí todo el rato es mucho cariño de la gente. Sentí apoyo desde el momento que anuncié que iba a sacar algo, pero bueno estaba como claro que yo no iba a dejar la música, o sea, tú puedes dejar un proyecto porque ese proyecto se agota o no funciona, o simplemente necesitas parar para tomar aire. Pero, pero para mí esto es mi gasolina, o sea, yo me levanto con canciones en la cabeza y tengo ganas de hacer canciones todo el rato.

O sea, paré unos meses por desconectar un poco, pero yo tenía claro que iba a seguir haciendo música y tenía claro que lo que quería y esto es un poco lo que quería y el próximo disco es lo que quiero ahora.

Cada momento con sus cosas

Claro, claro, claro, y no. O sea, fue todo muy natural. Fue triste y joder, entiendo que al público también le haya parecido triste, pero bueno que yo creo que lo comprendieron y están entrando muy bien en este nuevo proyecto y es todo como muy natural y ya está, ¿sabes?

Tampoco hay que darle más vueltas, no hay que ponerse dramático con estas cosas. Son así. Todos los grupos se deshacen y toda la gente de esos grupos sigue haciendo música en mayor medida o menor medida.

Estábamos hablando antes de referencias, y yo te quería hablar de referencias geográficas. Porque, aunque tú hables de Madrid o te relaciones con personajes como modernos Madrid, tus raíces están en Galicia y te quería preguntar si hay algo de estas raíces geográficas también en tu música o si la va a ver.

Muchísimo, para empezar que tengo una canción en gallego. Ahí hay algo de mis raíces en “O Día Que Volvín Nacer” porque soy bilingüe y siempre me apetece hacer alguna canción en gallego. Sí que es verdad que llevo muchos años viviendo fuera, creo que también hay algo de mis raíces a la hora de afrontar canciones como ritmos latinos y tal.

Yo vengo de Galicia, en Galicia mucha gente sabe que el mundo de la orquesta y de las verbenas es algo como bastante potente a nivel cultural, forma parte de nuestras raíces culturales, desde mediados del siglo pasado que el pueblo gallego emigró a América Latina y esos emigrantes se trajeron de vuelta, como la música tropical.

Ahora la música latina gobierna el planeta, pero hace mucho que lleva sonando en Galicia y yo crecí con eso. Entonces para mí, hacer cumbia es algo que me queda muy próximo y que lo veo muy natural. Hay muchas cosas de mis raíces. Al final la forma de pensar y el humor que pueda tener y todo eso es de Galicia, aunque lleve la mitad de mi vida viviendo en Madrid y sea una ciudad que me gusta mucho porque es muy alegre y me acogió muy bien y no sé, estoy cómodo aquí pero si me preguntan, soy de Santiago.

Además, (y esto ya no tiene nada que ver con el disco), tú te fuiste para estudiar periodismo allí a Madrid, ¿Cómo te fue?

Guay, curré un año en El Mundo. Y luego, pues fui colaborador, que sigo siendo colaborador de radio, dirigí un programa en Radio 3. Hice cositas, pero nunca fue mi actividad principal y ahora acabo de sacar un documental precisamente del mundo de la verbena y de todo esto en Sonora. Y nada, siempre me ha molado y nunca suelto el hilo ese, porque en el fondo, yo creo que soy un comunicador y haciendo música, también soy un comunicador.

Es decir, para mí la música es comunicación pura y dura. Comunicas a lo mejor más emociones y tal, pero es pura comunicación. Entonces para mí están bastante interrelacionados y todo esto y lo tengo ahí.

Próximas fechas Carlangas:

14.07: Málaga. Red Festival

15.07: Portas. PortAmérica

22.07: Cartagena. La Mar de Músicas

31.08-02.09: Miranda de Ebro. Ebrovisión

01-02.09: Burela. Osa do Mar

29-30.09: Cascante. Estaciones Sonoras

