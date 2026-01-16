Carlangas vuelve a las guitarras con Leiva y ‘Podría ser peor’
Carlangas regresa poco más de un año después de Bailódromo, Vol. 1 junto a Los Cubatas, con «Podría ser peor», el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para la primavera.
El que fuera líder de Novedades Carminha regresa a sus orígenes con la compañía de Leiva, en una colaboración que funciona como lema vital y declaración de intenciones: asumir el desencanto con ironía y convertirlo en motor creativo.
Musicalmente, el single recupera la electricidad y el nervio rockero característicos de Carlangas, con guitarras al frente y un estribillo de vocación mantrística que conecta directamente con el ADN de su primera banda.
La canción articula una simbiosis natural entre ambos artistas y abre una nueva etapa para el músico gallego, más melódica y orientada al hit, dispuesta a habitar con solvencia los márgenes compartidos entre el indie, el rock y la verbena.