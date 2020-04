CIEL, el nostálgico dream pop de Brighton

Desde muy joven la holandesa Michelle Hindriks sentía que Inglaterra era el lugar donde necesitaba estar para continuar su camino en la música, así aterrizó en la vibrante ciudad de Brighton, ciudad artística y escenario perfecto para dejar que la creatividad fluya. Fue allí donde conoció al guitarrista Jorge Bela Jimenez y con el que comenzaron a tocar y más adelante se unió el bajista Kieran Mansfield. Sus gustos similares y su pasión por crear les llevaron a formar CIEL en el verano de 2018, y desde entonces han ido cultivando su propio sonido.

Las claras influencias de la banda como Broadcast, Alvvays y Cate Le Bon, entre otras, se ven plasmadas en su música, un delicado dream pop que evoca a la nostalgia. Sonidos místicos a la par que innovadores que nos muestran su universo imaginativo de guitarras y sintetizadores. Movement, su EP debut, recoge sonidos de alt pop con cierto magnetismo, una fusión de post-punk, noir rock y suave dream pop. La delicada y etérea voz de Hindriks transmite el anhelo hacia donde su música nos transporta. Le acompaña los espacios sonoros de las guitarras, el intenso bajo y los energéticos toques de batería que crean la simbiosis perfecta de diferentes estados de ánimo.

En este último año CIEL han tocado con diversos artistas entre los que se encuentran Hatchie, Sasami, TEEN y Penelope Isles, en salas de Reino unido como Chalk, O2 Academy Islington y The Old Blue Last. Además de su tour por Holanda, han actuado en festivales como el Eurosonic, Le Guess Who y SPOT Festival.

En enero publicaron el single “The Shore”, donde mezclan el pop onírico con los riffs de guitarras y la dulce voz de Hendriks, una canción que ya incluimos en nuestra PlayList Emergente y cuyo videoclip ha sido grabado por Jonny Sanders (Bombay Bycicle Club, Yoko Ono, Teleman, Nada Surf…). El tema está incluido en su nuevo EP Movement, que ha sido grabado en el Bella Union Studio de Brighton por Jack Wolter de Penelope Isles y mezclado en los Strongroom Studios de Londres por Iggy B (The Duke Spirit, John Grant, MONEY, Spiritualized, Elbow, Ghostpoet…).

También nos avanzaron “Days”, el track que habla sobre la distancia entre la gente, una historia personal donde Hindriks explica cómo empezó a abrirse más como persona. El tema rescata esa nostalgia ochentera y fusiona las potentes guitarras con un aire noir rock que nos acompañan en el final del verano. CIEL sin duda, son una de las bandas emergentes a tener en cuenta, su enérgica puesta en escena que ya ha enamorado a muchos, les posiciona como una de las propuestas más interesantes del panorama actual.

La banda ha tenido que posponer su gira de presentación, pero ya tiene nuevas fechas para el tour por España:

27 Oct / Sevilla / Sala X

28 Oct / Madrid / Sala Tempo

29 Oct / Zaragoza / La Lata de Bombillas

30 Oct / Barcelona / Sala Upload

Puedes escuchar Movement, el nuevo EP de CIEL, en Spotify.

(las fotos de CIEL son obra de Jantina Talsma)