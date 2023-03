¿Cómo marcó la música “emo” a toda una generación?

A principios de los 2000 se escuchaban mucho algunas canciones con un ritmo característico, el cual era parte de la identidad de bandas como My Chemical Romance y artistas como Avril Lavigne. En cierta forma, personificaban el desenfreno y el ímpetu con el que algunas personas vivieron esa época. Por ejemplo: muchos adultos jovenes y adolescentes solían imitar la manera de vestir de “artistas emo”, los cuales generalmente usaban ropa negra y accesorios llamativos. En el caso de las mujeres, era fácil ver que algunas se pintaban los ojos con rímel negro o llevaban puestos zapatos de plataforma plana, los cuales antes se asociaban únicamente a los hombres. Aparte de la apariencia que podían llevar en un momento determinado, no podían faltar los equipos de música portátiles como los discmans, los reproductores mp3 y en los casos más extremos, los equipos de sonido que se llevaban encima de los hombros, imitando un poco lo que se veía en las producciones audiovisuales de los artistas antes mencionados.

¿Cuál era la presentación de los discos emo?

Las carátulas y el diseño gráfico que acompañaba a estos discos compactos podían variar dependiendo de donde uno estuviese ubicado. Existen países donde la cultura es más libre y se permitían muchas más cosas que en naciones con reglamentos fuertes. En los países democráticos, la gente es libre de mostrarse como mejor prefiera sin casi ninguna restricción. Los otros géneros musicales que también tienen sus propias comunidades son el rock, el grunge, el pop, la música clásica, la tradicional y otras que también dependen de cada región geográfica. Un dato particular es que la historia y la cultura tienen una repercusión fuerte en la música que se hace en todas partes. Dicha relación se puede observar al prestar atención a las letras de algunas de las canciones más conocidas.

¿Es necesario conocer el tipo de música que uno escucha?

De forma simple, es válido entretenerse con cualquier canción que pueda estar sonando en la radio, al igual que se puede asistir a conciertos de música variada, como ocurre en los festivales musicales. Sin embargo, se puede aprender mucho cuando uno ve con detalle géneros musicales como la música emo, el rock, el jazz, entre otros. En ciertas instancias se producen fusiones musicales con características de diferentes géneros, tal como se explica en este escrito. Uno o varios músicos pueden valerse de sus conocimientos para generar diferentes versiones de una misma canción. Cabe recordar que la música está compuesta por un sinfín de cosas, las cuales se pueden moldear y redefinir según el gusto de cada persona. Evidentemente, un profesional logrará un buen resultado, que se verá reflejado en una melodía armoniosa. Mientras que una persona novata puede cantar como para disfrutar una canción, sin necesidad de plantearse sacar un disco o grabar una nueva versión de un éxito musical.