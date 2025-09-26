Los chilenos Diáfanos se presentan con su primer álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Diáfanos es un grupo chileno formado por Jonathan Carrasco a la batería, Mauricio Cortez al bajo, Gabriel Díaz a las guitarras y composiciones y Álvaro Ibáñez en guitarras, voz, letras, composición y producción musical. Formados en 2024 como banda indie rock, en estos primeros meses de vida han ido evolucionado y abarcando más estilos como el post punk, o el rock alternativo. Sus influencias son asimismo variadas, pues van de grupos como Arctic Monkeys, Two Doors Cinema Club, Editors o White Lies hasta el grunge de Nirvana, el rock chileno de Casino Golem o incluso el rock progresivo. Sus canciones son claras y simples pero potentes, creando con ellas un ambiente que puede ser suave y envolvente, para cambiar en segundos a otro tormentoso, eléctrico y enérgico.

Diáfanos han debutado en 2025 con un primer álbum titulado Mar de Andrømeda. Un disco grabado en los estudios de Romaphonic, Buenos Aires, que, en sus propias palabras, «aborda un concepto de viaje físico y espiritual por medio de analogías y poesía de referencias al vasto mar, al sacrificio de los amantes y a los fuegos fatuos en una exploratoria de amor, ilusión, miedos, fragilidad y condescendencia que es relatada desde lugares comunes y humanos«.

Una descripción que empuja a querer escuchar un disco que, efectivamente, tiene por momentos la atmósfera iniciática de un viaje espiritual o físico. Muchas canciones hablan de aventurarse en una relación amorosa de la misma forma que un marinero en alta mar. Además con todas sus fases: el enamoramiento, la implicación a fondo, la ruptura. Mar de Andrømeda tiene algo de todas esas bandas que el grupo menciona como referencias, con canciones más grunge como «Epílogo», otras algo más oscuras y cercanas al post punk como «Fantasma» y algún medio tiempo interesante como «Duele». Destacable también «En alta mar», que abre el disco, así como «John Doe». Ambos son dos buenas muestras de la contagiosa épica guitarrera que el grupo deja mostrar por momentos.

Os invitamos a escuchar este interesante debut de los chilenos Diáfanos titulado Mar de Andrømeda.