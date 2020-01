Consulta el cartel de Primavera Sound por días

Primavera Sound 2020 regresa a Barcelona del 3 al 7 de junio del próximo año, con el objetivo de repetir el éxito de su pasada edición.

Hace pocos días presentó el cartel de esta cita que recordemos había venido anticipada por la confirmación de Pavement y diez bandas como: Kim Gordon, Bikini Kill, Chromatics, Jenny Hval, Park Hye-jin y Mavis Staples, así como Sudan Archives, Les Amazones d’Afrique, La Favi, María del Mar Bonet y Lorena Álvarez.

A estos se sumaron nombres como Massive Attack, Bauhaus, Chromatics, The National, Young Thug, King Princess, C. Tangana, Britany Howard, The Strokes, Lana del Rey, Beck, Bikini Kill, Caribou, Tyler The Creator, Iggy Pop, King Krule o The Jesus & Mary Chain play Darklands.

Así queda configurado por días:

Un cartel que a buen seguro volverá a hacer del Primavera Sound un éxito, coincidiendo con su 20 aniversario del que según afirma la propia organización:

Por supuesto que caben 20 años de música en un solo cartel. Y muchos más. Primavera Sound Barcelona 2020 presenta el cartel completo de su vigésimo aniversario, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum y acogerá el elenco de artistas más panorámico, abierto e inclusivo de toda su historia: un auténtico muestrario de disciplinas, sensibilidades y procedencias que celebran el papel del festival como vertebrador del zeitgeist cultural de las últimas dos décadas. 211 artistas de 35 nacionalidades conforman un cartel que mira más que nunca tanto hacia atrás como hacia adelante, con tanta pasión como el primer día. Porque cada uno de los carteles de Primavera Sound ha sido una instantánea de la música de su tiempo, así que el del vigésimo aniversario tenía que ser una instantánea de todos estos tiempos a la vez, una fiesta sobre nuestra propia identidad construida año a año con la misma ilusión con la que empezamos hace 20 años. La misma que sabemos que compartimos con todos vosotros y vosotras. Todos los Primavera Sound que puedas recordar y todos los que puedas imaginar están en esta edición.