Cuéntame una canción: The Trooper, de Iron Maiden

Los Maiden fundaron su banda allá por 1975 por el bajista Steve Harris. Si miramos su historial de ventas sólo decir que han conseguido la friolera cuantía de 90 millones de discos en todo el mundo. Durante sus 45 años de trayectoria, han sido identificados por su famosa mascota “Eddie the Head”, quien ha aparecido en todas las portadas de sus álbumes y en casi todos sus singles, y, por supuesto, protagonizando presencia en vivo. Es la mascota más reproducida de la música; camisetas, pins, parches, mochilas y hasta un avión. Así que, hoy, saquemos nuestro heavy personality y disfrutemos un poco con ellos y, concretamente, con el track “The Trooper”. ¿Saben cuál les digo? Suena bestial y los 2Cellos suelen comenzar sus conciertos con un guiño al track.

Tras varias audiciones y cambios en su formación se consolidó con el vocalista Paul Di’Anno, los guitarristas Dave Murray y Dennis Stratton y el batería Clive Bur. “The Trooper” está escrita por el bajista Steve Harris y fue publicada en junio del 83. Es el 9º sencillo de Iron Maiden, y el segundo del Piece of Mind, lanzado ese mismo año. Narra el track la batalla de Balaclava, en 1854, durante la conocida como guerra de Crimea. Todo porque el bajista era un gran lector de Lord Alfred Tennyson, y una de sus poemas más conocidos es “La Carga de la Caballería Ligera” que dice así:

“¡Adelante, Brigada Ligera!”“¡Cargad sobre los cañones!”, dijo. En el valle de la Muerte cabalgaron los seiscientos.

“¡Adelante, Brigada Ligera!”¿Algún hombre desfallecido? No, aunque los soldados supieran que era un desatino. No estaban allí para replicar. No estaban allí para razonar. No estaban sino para vencer o morir. En el valle de la Muerte cabalgaron los seiscientos.

Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones ante sí descargaron y tronaron. Azotados por balas y metralla, cabalgaron con audacia hacia las fauces de la Muerte, hacia la boca del Infierno cabalgaron los seiscientos.

Brillaron sus sables desnudos, destellaron al girar en el aire para golpear a los artilleros, cargando contra un ejército, que asombró al mundo entero: zambulléndose en el humo de las baterías cruzaron las líneas. Cosacos y rusos retrocedieron ante el tajo de los sables. Hechos añicos, se dispersaron. Entonces regresaron, pero no, no los seiscientos.

Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones detrás de sí descargaron y tronaron. Azotados por balas y metralla, mientras caballo y héroe caían, los que tan bien habían luchado entre las fauces de la Muerte volvieron de la boca del Infierno. Todo lo que de ellos quedó, lo que quedó de los seiscientos.

¿Cuándo se marchita su gloria?¡Oh qué carga tan valiente la suya! Al mundo entero maravillaron. ¡Honrad la carga que hicieron!¡Honrad a la Brigada Ligera, a los nobles seiscientos!”

El track de los Maiden tiene una visión más triste que el poema ya que toma el punto de vista de uno de los soldados de caballería muertos en el combate. Bajo estas líneas unas versión mash-up con el “I’m a Believer” de The Monkeys que suena la mar de guay.

Seguro que ya se te viene a la cabeza, sobre todo por el sonido de “galope” de las guitarras y bajo, así como su riff pegadizo y fácil de recordar. Por supuesto nunca falta en sus directos y la gente se desgañita cuando comienzan los primeros compases. Irónicamente la canción es más larga que el poema que la inspiró. Cuando Bruce Dickinson, cantante actual de la banda, la interpretó en el concierto de Rock in Río (Brasil, 2001) comenzó citando algunas líneas del poema que anteriormente os puse. Cuando la interpretan Dickinson flamea una bandera británica durante la canción y se suele poner una chaqueta roja como Eddie en la portada del sencillo.

Para que no se pongan a buscar en la Wikipedia y como os he hablado antes de la guerra de Crimea, os diré; fue el conflicto bélico entre el Imperio Ruso dirigido por los Romanov y la alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano (al que apoyaban para evitar su hundimiento y el excesivo crecimiento de Rusia) y el Reino de Piamonte y Cerdeña y tuvo lugar entre 1854 y 1856. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea en el Mar Negro.

The Trooper (Iron Maiden)

Compositor: Stephen Percy Harris

Productor: Martin Birch

Estudio de grabación: Compass Point (Nassau)

Sello: EMI

Lanzamiento: junio de 1983

Letra:

You’ll take my life but I’ll take yours too

You’ll fire your musket but I’ll run you through

So when you’re waiting for the next attack

You’d better stand there’s no turning back

The bugle sounds as the charge begins

But on this battlefield no one wins

The smell of acrid smoke and horses breath

As you plunge into a certain death

Oh oh oh

Oh oh oh

The horse he sweats with fear we break to run

The mighty roar of the Russian guns

And as we race towards human wall

The screams of pain as my comrades fall

We hurdle bodies that lay on the ground

And as the Russians fire another round

We get so near yet so far away

We won’t live to fight another day

Oh oh oh

Oh oh oh

We get so close near enough to fight

When a Russian gets me in his sights

He pulls the trigger and I feel the blow

A burst of rounds takes my horse below

And as I lay there gazing at the sky

My body’s numb and my throat is dry

And as I lay forgotten and alone

Without a tear I draw my parting groan

Oh oh oh

Oh oh oh