David Byrne comparte canción con Brian Eno

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

David Byrne ha regresado por todo lo alto este 2025 conWho Is the Sky?, un nuevo trabajo que veía la luz a principios del pasado mes de septiembre a través de Matador Records / Popstock.

El primer disco en siete años del que fuera líder de Talking Heads ha sido producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mientras que sus 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara con sede en Nueva York Ghost Train Orchestra. Entre los invitados se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

Mientras se encuentra presentándolo y ya hay fechas en nuestro país para verano de 2026 (Crüilla y Mad Cool) lanza un nuevo sencillo, «T Shirt», un tema coescrito con su viejo amigo y colaborador Brian Eno.

Este nuevo tema es una pieza clásica de electro-pop envuelta en comentarios políticos ligeramente humorísticos, pero siempre serios, un nuevo reclamo que está sonando en sus recientes conciertos y ve ahora su versión en estudio.

Escucha ‘T-shirt’ de David Byrne

Foto David Byrne: Shervin Lainez