David Byrne comparte su Tiny Desk Concert

David Byrne está de vuelta con Who Is the Sky?, un nuevo trabajo que veía la luz a principios del pasado mes de septiembre a través de Matador Records / Popstock.

El primer disco en siete años del que fuera líder de Talking Heads ha sido producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mientras que sus 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara con sede en Nueva York Ghost Train Orchestra.

Entre los invitados se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

Hace pocos días lo presentaba en los Tiny Desk Concert de la radio pública americana NPR, donde se hizo acompañar por Mauro Refosco en la percusión y dirección musical; Ray Suen en la guitarra, bajo, violín y también dirección musical; Kely Pinheiro al bajo y violonchelo; Daniel Mintseris en teclados; Stephane San Juan a la batería; Tim Keiper y Yuri Yamashita reforzando la percusión —ella además con marimba—; y un sólido bloque vocal formado por Tendayi Kuumba, Sasha Rivero, Hannah Straney y Sean Donovan, junto a Jordan Dobson, que aporta además su saxofón

Estas fueron las canciones interpretadas:

«Everybody Laughs»

«Don’t Be Like That»

«(Nothing But) Flowers»

«Life During Wartime»

Tiny Desk Concert de David Byrne