David Byrne estrena la canción ‘The Avant Garde’

Ya queda poco para que podamos conocer al completo el nuevo disco de David Byrne que está de vuelta con Who Is the Sky?, que lanzará el próximo 5 de septiembre a través de Matador Records / Popstock.

El primer trabajo en siete años del que fuera líder de Talking Heads ha sido producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mientras que sus 12 canciones fueron arregladas por los miembros del conjunto de cámara con sede en Nueva York Ghost Train Orchestra. Entre los invitados se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

Después de «Everybody Laughs» y «She Explains Things to Me», estrena un último adelanto llamado «The Avant Garde», en la que lucha con los méritos del arte por el arte, «está por delante de la curva / es engañosamente pesado, profundo, absurdo / es lo que encaja».

Byrne dice: «Algunas personas escucharán esto y dirán: ‘David está diciendo tonterías a sus amigos’, pero es algo más sutil que eso. Cualquiera que me conozca sabe que voy a muchos espectáculos que podrían clasificarse como vanguardistas o experimentales. El trabajo vanguardista y poco tradicional es muy inspirador para mí, ya que a menudo cambia mi forma de pensar e influye en lo que hago (sin que yo simplemente me apropie de las ideas, espero). Dicho esto, probar algo no probado y radicalmente nuevo es arriesgado. A veces, como con cualquier cosa arriesgada, no da en el blanco.

No hay garantía de que logre lo que se propone hacer, pero cuando lo hace, las recompensas emocionales e intelectuales valen la pena. Ese es el riesgo que uno corre al hacer algo nuevo y poco convencional. Así que sí, hay momentos en los que no significa una mierda, pero a menudo hay momentos en los que algo totalmente original surge y todo vale la pena. Me encanta que la gente de Ghost Train y Kid Harpoon tomaran lo que podría haber sido una canción bastante convencional que había escrito (al menos musicalmente), y la dirigieran hacia algo que para mí suena como Led Zeppelin se encuentra con Dirty Projectors».

Escucha ‘The Avant Garde’ de David Byrne