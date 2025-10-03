Depresión Sonora estrena nuevo single, ‘Cómo será vivir en el campo’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Depresión Sonora publica su nuevo disco, Los Perros No Entienden Internet, el próximo 31 de octubre a través de Sonido Muchacho.

La producción ha corrido a cargo del propio Marcos Crespo junto a Harto Rodríguez, con mezcla de Chris Coady y masterización de Greg Obis.

Tras compartir «Me Va la Vida en Esto», «La balada de los perros» y “Domingo Químico”, llega un cuarto adelanto del disco, «Cómo será vivir en el campo». El tema asume como punto de partida la sensación de haber perdido la brújula interior: “ya no soy nadie, no tengo ambición”, dice la letra, invitando al oyente a preguntarse si seguimos una dirección válida.

En ese trayecto, el tema ofrece un momento de decisión: “ha llegado el momento”, nos vamos muy lejos. Pero no se trata sólo de huir: se replantea lo que dejamos atrás. Depresión Sonora recupera su viejo coche, le quita el polvo, agarra al perro y algo de dinero, y parte en búsqueda de otro modo de vida. La canción no promulga un camino correcto —rechaza que exista una ruta universal—, sino que reivindica la libertad de alejarse de las exigencias de la vida contemporánea.

Escucha ‘Cómo será vivir en el campo’ de Depresión Sonora