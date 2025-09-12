‘Domingo Químico’, nuevo adelanto de Depresión Sonora

Depresión Sonora presenta “Domingo Químico”, tercer adelanto de su próximo álbum Los Perros No Entienden Internet, continuación de El Arte de Morir muy Despacho, previsto para este otoño y que sigue a las ya estrenadas «Me Va la Vida en Esto» y «La balada de los perros»-

La canción retrata cómo el domingo, tradicionalmente asociado al descanso, se convierte en un laboratorio emocional y autodestructivo. Su estribillo, “Domingo químico, voy a dejarme caer”, condensa la idea de hundirse en un estado de vulnerabilidad que oscila entre lo devastador y lo catártico. La palabra “químico” se multiplica en significados: alude tanto al consumo de sustancias y al reajuste artificial del cuerpo como al bajón emocional que sobreviene después, construyendo un imaginario donde la crudeza y la belleza conviven en equilibrio inestable.

Musicalmente, el tema marca un paso adelante en la evolución del proyecto de Marcos Crespo. Sin abandonar su ADN post-punk, Depresión Sonora se adentra aquí en un sonido más expansivo y atmosférico, sustentado en percusiones que alternan sequedad y reverberación, y en sintetizadores que generan un colchón envolvente entre el darkwave y el future-pop.

La producción, a cargo de Crespo junto a Harto Rodríguez, con mezcla de Chris Coady y masterización de Greg Obis, dota al corte de un acabado cercano al dream-pop.

Escucha ‘Domingo Químico’ de Depresión Sonora

Toma nota de la gira de Depresión Sonora

09.01

Bilbao

Kafe Antzokia

23.01

Granada

Industrial Copera

24.01

Sevilla

Pandora

30.01

Santiago de Compostela

Capitpol

31.01

Gijón

Teatro Albéniz

06.02

Murcia

Sala Mamba

12.02

Barcelona

Apolo

13.02

Valencia

Moon

14.02

Zaragoza

Sala Oasis

05.03

Madrid

La Riviera