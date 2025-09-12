‘Domingo Químico’, nuevo adelanto de Depresión Sonora
Depresión Sonora presenta “Domingo Químico”, tercer adelanto de su próximo álbum Los Perros No Entienden Internet, continuación de El Arte de Morir muy Despacho, previsto para este otoño y que sigue a las ya estrenadas «Me Va la Vida en Esto» y «La balada de los perros»-
La canción retrata cómo el domingo, tradicionalmente asociado al descanso, se convierte en un laboratorio emocional y autodestructivo. Su estribillo, “Domingo químico, voy a dejarme caer”, condensa la idea de hundirse en un estado de vulnerabilidad que oscila entre lo devastador y lo catártico. La palabra “químico” se multiplica en significados: alude tanto al consumo de sustancias y al reajuste artificial del cuerpo como al bajón emocional que sobreviene después, construyendo un imaginario donde la crudeza y la belleza conviven en equilibrio inestable.
Musicalmente, el tema marca un paso adelante en la evolución del proyecto de Marcos Crespo. Sin abandonar su ADN post-punk, Depresión Sonora se adentra aquí en un sonido más expansivo y atmosférico, sustentado en percusiones que alternan sequedad y reverberación, y en sintetizadores que generan un colchón envolvente entre el darkwave y el future-pop.
La producción, a cargo de Crespo junto a Harto Rodríguez, con mezcla de Chris Coady y masterización de Greg Obis, dota al corte de un acabado cercano al dream-pop.
Escucha ‘Domingo Químico’ de Depresión Sonora
Toma nota de la gira de Depresión Sonora
09.01
Bilbao
Kafe Antzokia
23.01
Granada
Industrial Copera
24.01
Sevilla
Pandora
30.01
Santiago de Compostela
Capitpol
31.01
Gijón
Teatro Albéniz
06.02
Murcia
Sala Mamba
12.02
Barcelona
Apolo
13.02
Valencia
Moon
14.02
Zaragoza
Sala Oasis
05.03
Madrid
La Riviera