Depresión Sonora presenta su nuevo disco en KEXP

Depresión Sonora ha vuelto al mundo discográfico con su segundo trabajo, Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos) (Sonido Muchacho).

Un disco que como te contábamos: «Aquí no hay hits inmediatos, pero sí muchas canciones que crecen a cada escucha, facturadas por alguien que ha aprendido a convivir con sus fantasmas y nos invita a bailar con ellos. Se sigue observando el desencanto y la alienación contemporánea, pero desde otra perspectiva. Ya no es solo el chico que canta sobre la ansiedad y el hastío, sino alguien que se permite ironizar, mirar alrededor y pensar en la calma».

Marcos Crespo lo presentará en una gira que recorrerá más de treinta ciudades entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos y que hace pocos meses tuvo su presencia en las sesiones KEXP grabadas en Bilbao durante la última edición del BIME. Estuvo acompañado por la guitarra de Gonzalo López Abad, el bajo de René Del Hoyo Gil, los teclados de Juan Gonzalez Cabello y la batería de David Chamizo Cózar.

Allí presento las siguientes canciones:

La Ley del Pobre

Domingo Químico

No te Hables Mal

Cómo Será Vivir en el Campo

Vacaciones para Siempre

Disfruta del concierto de Depresión Sonora en KEXP

Toma nota de las próximas fechas de Depresión Sonora

Entradas en su web.