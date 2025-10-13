Depresión Sonora y Bb trickz lanzan EP conjunto

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Depresión Sonora (que está a punto de lanzar su disco Los Perros No Entienden Internet) y Bb trickz (que ha publicado Lechita) se unen en el EP DSxBB, un EP de tres temas que rompe esquemas y mezcla mundos que, a priori, parecían imposibles de cruzar.

Aquí se dan la mano la melancolía post-punk y la actitud descarada del nuevo rap español. Las canciones —“soy lo peor”, “todo da igual” y “es verano y qué”— suenan a desencanto, ironía y desahogo, con la oscuridad de Depresión Sonora chocando de frente con la lengua afilada y el carisma de Bb trickz.

Entre bajos sucios, guitarras frías y bases que golpean, el dúo firma tres himnos para una generación sin rumbo, pero con mucho que decir.

Es un viaje entre lo frágil y lo chulo, donde ambos se ríen de sus propias miserias y convierten el drama en puro disfrute. Una mezcla rara, sí, pero tan pegajosa que cuesta soltarla.

Escucha ‘DSxBB’ de Depresión Sonora y Bb trickz

Toma nota de la gira de salas de Depresión Sonora

09.01

Bilbao

Kafe Antzokia

23.01

Granada

Industrial Copera

24.01

Sevilla

Pandora

30.01

Santiago de Compostela

Capitpol

31.01

Gijón

Teatro Albéniz

06.02

Murcia

Sala Mamba

12.02

Barcelona

Apolo

13.02

Valencia

Moon

14.02

TBA

TBA

05.03

Madrid

La Riviera

Entradas en su web.