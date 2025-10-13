Depresión Sonora y Bb trickz lanzan EP conjunto
Depresión Sonora (que está a punto de lanzar su disco Los Perros No Entienden Internet) y Bb trickz (que ha publicado Lechita) se unen en el EP DSxBB, un EP de tres temas que rompe esquemas y mezcla mundos que, a priori, parecían imposibles de cruzar.
Aquí se dan la mano la melancolía post-punk y la actitud descarada del nuevo rap español. Las canciones —“soy lo peor”, “todo da igual” y “es verano y qué”— suenan a desencanto, ironía y desahogo, con la oscuridad de Depresión Sonora chocando de frente con la lengua afilada y el carisma de Bb trickz.
Entre bajos sucios, guitarras frías y bases que golpean, el dúo firma tres himnos para una generación sin rumbo, pero con mucho que decir.
Es un viaje entre lo frágil y lo chulo, donde ambos se ríen de sus propias miserias y convierten el drama en puro disfrute. Una mezcla rara, sí, pero tan pegajosa que cuesta soltarla.
Escucha ‘DSxBB’ de Depresión Sonora y Bb trickz
Toma nota de la gira de salas de Depresión Sonora
09.01
Bilbao
Kafe Antzokia
23.01
Granada
Industrial Copera
24.01
Sevilla
Pandora
30.01
Santiago de Compostela
Capitpol
31.01
Gijón
Teatro Albéniz
06.02
Murcia
Sala Mamba
12.02
Barcelona
Apolo
13.02
Valencia
Moon
14.02
TBA
TBA
05.03
Madrid
La Riviera
Entradas en su web.