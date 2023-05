Descubre la música de Adrián Mara

Adrián Mara es un músico de Lugo que se inició en la guitarra a los 15 años, estimulado por la intro de «Nothing else matters» de Metallica. Guitarrista autodidacta, y también pianista, aprendió por sí mismo a tocar temas de Joe Satriani o Steve Vai. Con 21 años se trasladó a Fuenlabrada y trabajó en distintas ocupaciones no relacionadas con la música mientras seguía aprendiendo y absorbiendo influencias.

De regreso a su tierra se embarcó en diferentes proyectos, tanto colectivos como individuales. También empezó a componer temas para alguno de esos proyectos que finalmente no salió adelante, así que decidió sacar su propio disco: Some Guitar Songs. Un disco de rock instrumental mezclado con electrónica. Aquella experiencia le animó a seguir componiendo y publicando canciones. Compositor hiperactivo, en 2021 publicó dos discos, otro álbum instrumental titulado Dog y un disco de rock y metal progresivo, Asynchrony. En 2022 fueron tres: Freezing The Moment (un disco de piano con influencias de Michael Nyman o Ludovico Einaudi), My Mind in 16-bit (homenaje a la música de los videojuegos de los 90) y Back To Nowhere, su último álbum hasta la fecha, publicado en diciembre.

Back To Nowhere es el disco con el que Adrián Mara vuelve a la música rock instrumental. Según sus propias palabras, «quería hacer un disco en donde, aparte de las melodías que siempre rondan en mi cabeza, hubiera solos descomunales. Algo como las melodías de Satriani pero como si los solos los tocase Greg Howe«. Afirma que entre sus influencias también se encuentra Shawn Lane, «un guitarrista que ha sido monstruoso, terrorífico. El guitarrista más increíble que he escuchado«. De él, principalmente, le viene el gusto por los solos estratosféricos.

Adrián Mara no tiene un gran concepto de la industria musical. Aunque ha estado en alguna distribuidora digital, se ocupa él mismo de publicar y comercializar su música. De hecho sus discos no se pueden encontrar en ninguna plataforma salvo en su canal de YouTube, donde la gente puede descargarlos gratis o pagando el precio que consideren justo. En ese mismo canal también publica clases, trucos y técnicas de guitarra.

Back To Nowhere es un disco de gran calidad que los amantes del rock instrumental, y del metal en general, sabrán apreciar. No solo hay excepciones punteos y solos de guitarra, sino una potente sección rítmica que acompaña a la guitarra de Adrián. En los enlaces anteriores puedes escucharlo y descargarlo. Si quieres echar un vistazo antes a alguno de sus temas, te dejamos por aquí un par de ellos.

Venga, otro de regalo. Pero recuerda que puedes bajarte el disco y contribuir con la cantidad que quieras a que Adrián Mara pueda seguir haciendo música.