No han sido muchos los especiales que hemos hecho en Desde Asia con Amor y Pop. Un par a estilos como el dreampop y el shoegaze, otro a la escena indiepop en Indonesia y uno en exclusiva a una banda, la japonesa Sugar Plant.

Este mes ponemos el foco en un sello discográfico de reciente creación. Un sello que tiene a Sarah Records y el C86 como máxima influencia y la autoedición y el “hazlo tú mismo” como seña de identidad. Con esas características tenia que proceder también de Indonesia claro esta.

Pasen y escuchen un viaje por el indiepop luminoso de Chaotic Pop Records.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop especial Chaotic Pop Records

Suenan:

1. The cuddly strum – Where the Sun Always Shines

2. Anselmus – My Life Is Better With Indiepop

3. The Rosebuds Riot – The Poppy Crappy Band

4. Poplar Tree – Whisper of Heart

5. The Pocket Spring – Rainy Day Gigglefest

6. Anti. – Be With You

7. Lazy Eye – Carbrain

8. Vanishing Muffins – Honey, I Promise

9. Twee Patootie – Cutie Little Slut

10. Texas Two – I’ll Die For You

11. The Social Progress – The Vanishing

12. The Interpretation Cultures – The Molly Pop Song

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.