Vuelve Desde Asia con Amor y Pop con su 3ª temporada

Volvemos después de la pausa veraniega con Desde Asia con Amor y Pop. Un fulgurante recorrido por el panorama musical alternativo por el continente asiático en clave indiepop, shoegaze, dreampop y demás estilos que no tienen espacio en las radioformulas, ni gozan de la popularidad que merecieran.

Aquí no hay ni k-pop, ni j-pop ni música hecha por IA. Claro que como están las cosas y corriendo los tiempos que corren puede que en algún caso nos engañen y esa canción que nos ha puesto las pilas no esté hecha por las tres japonesas que vemos en la foto promocional sino por un coreano desde su habitación de tres por tres con dos portátiles y SUNOAI.

En cualquier caso prometo entregarte mensualmente una selección de lo más suculenta, diversa y espero que sorprendente.

Escucha Desde Asia con Amor y Pop: De Snowflakes a Marryanne

Suenan:

1. Snowflakes – Emballance Dans Tes Bras (feat. Miléna)

2. Carnival Park – This Feels Like Summer

3. The Sweet Onions – Orange

4. Vital Club – I Wanna Be Myself

5. The Buildings – Don’t Cry at the Movies

6. Ymss – Secret

7. Super Sunny Winter – Kosong

8. The grovvs – Take it Slow

9. All Lost Glitter – Avalanche

10. Marryanne – Violet

