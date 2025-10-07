Desde Peru, Los Membrillos debutan con Distimia

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los Membrillos es una banda de shoegaze, dream pop y noise pop de Lima, Perú. Sus componentes son Alexis (guitarra), Lilith (voz), Daniel (bajo, voz), Alex (guitarra, voz) y Mauricio (guitarra). Formados en el 2023, irrumpieron en la escena musical peruana con una propuesta sonora que fusiona a la perfección las atmósferas etéreas del dream pop y el noise pop con la intensidad del shoegaze. Con su sonido caracterizado por los muros de guitarras distorsionadas, melodías envolventes y letras introspectivas, han cautivado al público y a la crítica especializada.

Tras publicar varios sencillos, Los Membrillos debutan en formato largo con Distimia. Un disco introspectivo en el que dejan claro sus influencias principales: My Bloody Valentine, DIIV, Cocteau Twins o Slowdive. Diez canciones marcadas por la calma y la melancolía, pero también por las melodías pop de gusto ochentero. Sin haber sido concebido como un álbum conceptual, su temática gira alrededor del desconcierto emocional, de esos estados anímicos intermedios en los que uno no está mal del todo pero tampoco bien. Las letras hablan de relaciones, silencios, desgaste, del amor que no se entiende y de crecer sin brújula.

Grabado entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en Estudios Sonoideas, el disco fue producido por la banda, mezclado y masterizado por Rocco Flores, figura clave en el desarrollo sonoro de este lanzamiento. La portada —que retrata visualmente el espíritu del álbum— estuvo a cargo del artista Héctor Llaullipoma.

A continuación puedes escuchar Distimia, el primer álbum del grupo peruano Los Membrillos.