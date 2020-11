Hay algo muy mágico cuando logras acercarte a una estrella de rock, es como entrar en otra dimensión donde el tiempo desaparece y no logras coordinar bien…

Hoy os quiero contar como conocí a Dave Grohl en noviembre de 1999 cuando realizaron un concierto de promoción del ‘There Is Nothing Left to Lose’ en las tiendas Tipo de la calle Fuencarral de Madrid.