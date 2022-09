Disfruta de un concierto de Franz Ferdinand en ARTE

Franz Ferdinand (recuerda nuestra reciente entrevista) publicaban su grandes éxitos Hits To The Head el pasado mes de marzo vía Domino. Han pasado tres años de su último álbum, Always Ascending (2018) y tras la pandemia han querido regalarnos una colección de 20 canciones que muestra la evolución y los grandes momentos de la banda hasta la fecha.

Hace unos días pasaron por Echoes, programa que presenta la cantante Jehnny Beth (Savages) en ARTE, en el que hicieron gala de su euforia sobre el escenario repasando muchos de esos temas. Un concierto que la televisión francesa ha compartido al completo en streaming.

Estas fueron las canciones interpretadas por Franz Ferdinand

The Dark Of The Matinée

No You Girls

Billy Goodbye

Do You Want To

Walk Away

Curious

Jacqueline

Always Ascending

Michael

Lucid Dreams

Take Me Out

Ulysses

Love Illumination

This Fire