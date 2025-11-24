Nick Cave presenta una exposición digital

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

En 2020, la Royal Danish Library presentó Stranger Than Kindness, una exposición aclamada que ofrecía una inmersión inédita en el universo creativo de Nick Cave a través de más de 300 objetos reunidos a lo largo de seis décadas.

Concebida como una obra en sí misma y codiseñada por el propio Cave, la muestra combinaba biografía, autobiografía y ficción en instalaciones de gran formato, y fue celebrada como uno de los eventos culturales imprescindibles del año. Tras su paso por Montreal en 2022, la exposición renace ahora como una experiencia online dinámica e interactiva, accesible globalmente, con una nueva audioguía grabada en 2025 por el artista junto a la comisaria Christina Back.

Esta versión virtual reproduce en ultra alta resolución la exposición física mediante un escaneo 3D gigapíxel desarrollado con MadPixel, permitiendo recorrer libremente el espacio, ampliar obras y objetos con un nivel de detalle excepcional y explorar un vasto archivo audiovisual, fotográfico y documental.

La experiencia incorpora también las atmósferas sonoras originales compuestas por Cave y Warren Ellis, y consolida el giro estratégico de la Royal Danish Library hacia proyectos digitales de alta calidad capaces de expandir el alcance de sus actividades culturales más allá de fronteras geográficas y sociales.

Puedes acceder a la exposición Stranger Than Kindness de Nick Cave, en este enlace.

