Nick Cave presenta una exposición digital
En 2020, la Royal Danish Library presentó Stranger Than Kindness, una exposición aclamada que ofrecía una inmersión inédita en el universo creativo de Nick Cave a través de más de 300 objetos reunidos a lo largo de seis décadas.
Concebida como una obra en sí misma y codiseñada por el propio Cave, la muestra combinaba biografía, autobiografía y ficción en instalaciones de gran formato, y fue celebrada como uno de los eventos culturales imprescindibles del año. Tras su paso por Montreal en 2022, la exposición renace ahora como una experiencia online dinámica e interactiva, accesible globalmente, con una nueva audioguía grabada en 2025 por el artista junto a la comisaria Christina Back.
Esta versión virtual reproduce en ultra alta resolución la exposición física mediante un escaneo 3D gigapíxel desarrollado con MadPixel, permitiendo recorrer libremente el espacio, ampliar obras y objetos con un nivel de detalle excepcional y explorar un vasto archivo audiovisual, fotográfico y documental.
La experiencia incorpora también las atmósferas sonoras originales compuestas por Cave y Warren Ellis, y consolida el giro estratégico de la Royal Danish Library hacia proyectos digitales de alta calidad capaces de expandir el alcance de sus actividades culturales más allá de fronteras geográficas y sociales.
Puedes acceder a la exposición Stranger Than Kindness de Nick Cave, en este enlace.
Concierto de Nick Cave en España
Te recordamos que Nick Cave & The Bad Seeds estarán actuando en la próxima edición de Mad Cool junto a Foo Fighters, Florence + The Machine, Wolf Alice, Moby y más-