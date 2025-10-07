Nick Cave & The Bad Seeds anuncian gira de festivales para verano
Nick Cave and The Bad Seeds hicieron una de las giras más impactantes y poderosas de 2024 (consulta su paso por Madrid).
La banda que el músico australiano comparte con Warren Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos y George Vjestica publicaban el pasado año Wild God, producido por el propio Cave y Warren Ellis y mezclado por David Fridmann. Grabado en Miraval en Provenza y Soundtree en Londres, contando además con la colaboración del miembro de Radiohead Colin Greenwood al bajo y Luis Almau (guitarra de cuerdas de nylon, guitarra acústica).
Nick Cave & The Bad Seeds lo estarán presentando de nuevo en Europa los meses de junio a agosto, con fechas ya anunciadas en Reino Unido y diferentes países. Apostamos que en pocos días conoceremos dónde recalarán en nuestro país.
1 de junio – Malahide Castle, Irlanda
16 de junio – Open Air an der Emslandarena, Alemania
18 de junio – Heartland Festival, Dinamarca
20 de junio – Metronome Prague, República Checa
21 de junio – Burg Clam, Austria
24 de junio – Release Athens Festival, Grecia
26 de junio – La Prima Estate, Italia
28 de junio – Live Is Live, Bélgica
30 de junio – Waldbühne, Berlín, Alemania
6 de julio – Jazz Open, Alemania
9 de julio – NOS Alive Festival, Portugal
14 de julio – Festival de Nîmes, Francia
15 de julio – La Belle Soirée de Vienne, Francia
17 de julio – Les Vieilles Charrues, Francia
31 de julio – Preston Park, Brighton, Reino Unido
2 de agosto – Filmnächte am Elbufer, Alemania
5 de agosto – Arena Pula, Croacia
7 de agosto – Fortaleza Kalemegdan, Serbia
9 de agosto – Summer Well Festival, Rumanía
13 de agosto – Øyafestivalen, Noruega
18 de agosto – Kalnai Park, Lituania
21 de agosto – Cabaret Vert, Francia
23 de agosto – Königsplatz, Alemania
25 de agosto – Kunst!Rasen, Alemania
28 de agosto – Rock En Seine, Francia
