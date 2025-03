Disfruta de un concierto reciente de Caribou

Dan Snaith, más conocido como Caribou es una de las grandes bazas de la próxima edición de Tomavistas (entradas aquí), donde comparte cartel con artistas como Romy, Bombay Bicycle Club, Love of Lesbian, Amaia, Mogwai o Mala Rodríguez y apostamos desde ya, que será uno de los conciertos de los que más se hable en la presente edición.

Tras entregar «Honey» el pasado otoño, un disco del que decíamos: «rehúye el formato pop de canción y propone algo más parecido a sesiones de EDM encubiertas por el uso de la IA para desdoblar su voz en varios de los tracks. Como si la valía de su nuevo material no diera para más debates. Acostumbrados como estamos a la deformación de las voces ya sea con autotune o con otras técnicas más o menos apropiadas, es curioso que haya gente que ponga el acento en este tipo de cuestiones, más cuando en este caso, la jugada funciona con naturalidad y sin llamar demasiado la atención».

El pasado mes de febrero lo presentaba en el Zénith – La Villete de París, donde no faltaron imprescindibles de su catálogo como «Odessa», «Can’t Do Without You», «Sun», «Never Come Back»… que lo catapultaron al firmamento de la música electrónica. El canal cultural ARTE, nos invita a disfrutarlo.

Caribou en el Zénith – La Villete de París (ARTE Concert)