Disfruta de un reciente concierto de Iggy Pop en Berlín

Iggy Pop continúa como alma incombustible paseando por todo el mundo las canciones de toda su carrera, tanto en solitario como en su etapa en los influyentes The Stooges.

El cantante norteamericano actuaba en la Ciudadela de Spandau en Berlín el pasado 19 de junio. Una ciudad en la que vivió su renacimiento musical junto a su amigo David Bowie. La capital alemana, aún dividida por el Muro, ofrecía un refugio propicio para la creación y la introspección, lejos del caos de Hollywood.

Instalado con Bowie en un modesto apartamento en Schöneberg, Iggy descubrió una ciudad gris e industrial, pero vibrante de experimentación artística. Juntos, absorbieron el krautrock y el ambiente cool de la ciudad. De ahí nacieron The Idiot y Lust for Life, su vuelta a la capital alemana no decepcionó.

Disfruta del concierto de Iggy Pop en Berlín

Estas fueron las canciones interpretadas:

T.V. Eye

Raw Power

I Got a Right

Gimme Danger

The Passenger

Lust for Life

Death Trip

I Wanna Be Your Dog

Search and Destroy

Down on the Street

1970

I’m Sick of You

Some Weird Sin

Frenzy

L.A. Blues / Nightclubbing

Modern Day Rip Off

I’m Bored

Real Wild Child (Wild One)

Funtime