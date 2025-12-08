Disfruta de un reciente concierto de Iggy Pop en Berlín
Iggy Pop continúa como alma incombustible paseando por todo el mundo las canciones de toda su carrera, tanto en solitario como en su etapa en los influyentes The Stooges.
El cantante norteamericano actuaba en la Ciudadela de Spandau en Berlín el pasado 19 de junio. Una ciudad en la que vivió su renacimiento musical junto a su amigo David Bowie. La capital alemana, aún dividida por el Muro, ofrecía un refugio propicio para la creación y la introspección, lejos del caos de Hollywood.
Instalado con Bowie en un modesto apartamento en Schöneberg, Iggy descubrió una ciudad gris e industrial, pero vibrante de experimentación artística. Juntos, absorbieron el krautrock y el ambiente cool de la ciudad. De ahí nacieron The Idiot y Lust for Life, su vuelta a la capital alemana no decepcionó.
Disfruta del concierto de Iggy Pop en Berlín
Estas fueron las canciones interpretadas:
T.V. Eye
Raw Power
I Got a Right
Gimme Danger
The Passenger
Lust for Life
Death Trip
I Wanna Be Your Dog
Search and Destroy
Down on the Street
1970
I’m Sick of You
Some Weird Sin
Frenzy
L.A. Blues / Nightclubbing
Modern Day Rip Off
I’m Bored
Real Wild Child (Wild One)
Funtime