Edwyn Collins – Nation Shall Speak Unto Nation (AED Records)

Cada nuevo disco de Edwyn Collins es como algo que le (vuelve) a arrebatar a la muerte. Y es que tras los dos infartos cerebrales y una ardua lucha para recomponerse – tanto a nivel físico como cognitivo – las nuevas canciones del fundador de Orange Juice son un acto de resiliencia, de ejemplo de cómo la música es un asidero para seguir viviendo el otoño de sus días rodeado de su gente querida, y ofreciendo alguna de sus mejores canciones. Hace pocos días leía en The Quietus una selección de discos hecha expresamente por el escocés, y era enternecedor cómo el periodista Jude Rogers ponía sobre escrito la complicidad entre Collins y su esposa Grace Maxwell. Grace siempre estuvo al lado de su marido en esos momentos difíciles, y así lo escribió en Falling and Laughing: The Restoration of Edwyn Collins en donde describe todas las vicisitudes por las que tuvieron que pasar debido a la enfermedad.

Tras todo ese calvario, nuestro hombre se aferró como un salvavidas a la composición con discos remarcables, pero con Nation Shall Speak Unto Nation (AED Records, 2025) se le ve especialmente inspirado, en un cancionero por donde su voz emerge poderosa sobre ritmos muy variados. Leí en una entrevista que el título del disco lo puso Grace Maxwell al ver que en el estudio casero de la pareja en Helmsdale (las Highlands escocesas) tenía un altavoz art déco comprado en ebay por 60 libras, y que contenía el lema heráldico de la BBC World Service. Si él escogía ese título para su nuevo trabajo le prometió a su esposa una canción con el mismo nombre. Trato hecho y cumplido.

Acompañado por músicos excelentes que van de Carwyn Ellis pasando por James Walbourne, las coristas de gospel Lena Wright y Bianca Wright hasta su propio hijo William, el disco se abre con el sencillo de adelanto, “Knowledge”, una inspirada canción pop en donde Edwyn canta sobre la hostilidad en el mundo actual, y de cómo el conocimiento recobrado le ha hecho ver, en retrospectiva, quien ha sido buena o mala persona en su vida. Emocionante y revelador. Un Hammond pespuntea la luminosa “Paper Planes” (“It seems I’m born again/You see I’ve come through/You didn’t resent me/I kept faith in you”), el trote brioso en “The Heart Is A Foolish Little Thing” contrasta con los ecos country que marcan el compás en ese prodigio titulado “The Mountains Are My Home”.

El crisol estilístico es una constante, y “Strange Old World” vibra con tonalidades nuevaoleras y un saxo que hace acto de presencia; el soul marca Motown no podía faltar (“Sound As A Pound”), sentidos medios tiempos de temática amorosa (“A Little Sign”), y así hasta acabar a ritmo de bossa nova (“Rhythm is My Own World”) para poner el broche de oro a un disco espléndido.

Escucha Edwyn Collins – Nation Shall Speak Unto Nation