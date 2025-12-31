Las Petunias – Muérete Maldita (Sonido Muchacho)
Cerrábamos el pasado año con la buena nueva del debut de Las Petunias, un Creo que soy de porcelana con el que apuntaban como futuro referente en este nuevo indie de guitarras tan necesitado de ellos.
Esa chispa, su frescura, su capacidad para entregar pildorazos punk con el mejor envoltorio pop y ese radar compartido con los mejores referentes, no han pasado desapercibidos y les ha dado la oportunidad de crecer, ahora de la mano de Sonido Muchacho, que custodiará sus próximos pasos. El primero de ellos, este EP con el que nos muestran que pueden sonar más grandes, más arriesgadas, pero manteniéndose en el barro de las canciones directas y la lengua afilada.
Producido por Carlos Díaz, Muérete Maldita abandona definitivamente el lo-fi desenfadado de sus inicios para abrazar un sonido más pulido que lejos de mostrarse como puente intermedio entre lo que eran y lo que vendrá, reafirma que no son fáciles de domesticar. Prueba de ello son estas cuatro pequeñas crónicas de resistencia emocional, cuatro nuevo himnos generacionales entre dulzura y rabia, entre ironía y sinceridad.
Elsa Moreno, Natalia Montes y Cecilia Soto demuestran que no han venido a hacer amigos, sino a dejar constancia de lo que significa sobrevivir a los desastres de la vida. Esos que asoman en el grito liberador de «No necesito estar sola (ya lo he estado toda mi vida)» hasta la catarsis oscura de «AGOTA LA SUERTE», los cuatro temas trazan un recorrido que va del empoderamiento urgente a la introspección, pasando por la ternura de «Historias de mi madre» y el duelo épico de «Tirant lo Blanc», su canción más ambiciosa hasta la fecha.
Las Petunias vuelven dejando muy altas las expectativas y demostrando que pueden crecer sin perder la magia con la que nos conquistaron.