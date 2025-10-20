Las Petunias estrenan el single ‘Historias de mi madre’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Las Petunias vuelven a demostrar que sabe contar historias como pocas bandas en la escena nacional. Con su nuevo sencillo, “Historias de mi madre”, el grupo propone una conversación sonora entre madre e hija, una confesión hecha canción donde emergen los miedos, los errores y las incertidumbres que marcan la juventud.

Cecilia, Elsa y Natalia juegan con el realismo mágico: se funden con sus madres, se invierten los roles, se sienten y se ponen en el lugar del otro, y lo hacen con melodías vibrantes, voces etéreas y arreglos que se sienten palpables. A la batería se les une Hanna Plum.

Este lanzamiento marca una nueva etapa para el trío tras el lanzamiento de Creo que soy de porcelana, pluscuamperfecta ópera prima de ingenio lírico infinito y canciones de esas de escuchar sin parar. “Historias de mi madre” exhibe un sonido más pulido y maduro, sin renunciar a la frescura que las define.

La respuesta llegará en su próximo EP (en Sonido Muchacho).

Escucha ‘Historias de mi madre’ de Las Petunias