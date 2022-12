El hispano-peruano Miki González reedita en vinilo su disco de 1989

Juan Manuel González Mascías, más conocido en el mundo artístico como Miki González, es un cantautor, productor y músico nacido en España pero que reside en Perú desde los 9 años de edad. Su propuesta artística está guiada por la fusión del rock con los ritmos afroperuanos y electrónicos. Gozó de gran popularidad durante los 80 y 90 siendo uno de los principales exponentes del rock y pop del Perú.

Luego del gran éxito de sus dos primeros discos Puedes Ser Tú (1986) y Tantas Veces (1987), la gran crisis económica del país generó que se retrase el lanzamiento de lo que sería su tercer álbum. Nunca Les Creí acabó saliendo en 1989, un año después de lo previsto y solo en casete. Contiene temas como “Un poquito de cariño”, “El llamado de la carne”, “A la Molina” etc.

“Creo que el sonido de este disco se adelantó a lo que venía después: no hay sintetizadores, todas son guitarras acústicas y eléctricas, además de órgano Hammond o piano. Cuando hicimos el video de ‘Lola’, como había un salsero de por medio, el ‘Goyo’, que era el dueño de la orquesta, yo estuve visitando mucho (el salsódromo) La Máquina del Sabor. Por eso este disco también tiene una fuerte influencia de los timbales y de la salsa. El sonido de este disco se sostiene muy bien a lo largo de las canciones. Pienso que son temas que no tienen tiempo. Las principales influencias de ‘Nunca les creí’ fueron The Smiths y El Último de la Fila. Era lo que yo escuchaba todo el tiempo”, comenta Miki sobre Nunca Les Creí, disco que representa un puente musical entre el rock y su etapa marcada por los ritmos afroperuanos.

El álbum fue grabado en el estudio Amigos (Lima) por Saúl Cornejo y mezclado en el estudio Panda (Buenos Aires) por Roberto Fernández. Nunca Les Creí fue producido por Miki González, con la asistencia de Wicho García (Narcosis, Mar de Copas). Esta edición en vinilo ha sido editada por A Tutiplén Records, sello discográfico que cuenta en su catálogo discos de Francois Peglau, Los Protones, Moldes, Grita Lobos, La Zorra Zapata, Pipe Villarán, El Hombre Misterioso, Gomas, M.A.S.A.C.R.E., Laguna Pai, El Ghetto, Surco Viejo, Ati Lane, Índigo, El Aire, etc. La edición en vinilo de Nunca Les Creí ya se encuentra disponible en las principales tiendas de discos de Lima y en la tienda virtual del sello en Instagram.

Escúchalo aquí: