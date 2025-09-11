Escucha la fusión tropical de los peruanos Super Simio

La mística del sonido amazónico se fusiona con esa identidad humana que nos llena de energía.

Super Simio estrena Baila el Sol, el segundo EP de su carrera artística, con el cual buscan consolidarse como una de las bandas de fusión de la temporada. Con un ritmo acalorado, lleno de retoques y una profunda exploración creativa, la banda ha logrado fusionar reggae, funk y otros géneros que despiertan emociones tropicales, trayendo calorcito desde la capital peruana, Lima. Su propuesta no busca agradarte totalmente, pero si hacerte bailar.

Cinco canciones que invitan a bailar frente al sol y a renovar la actitud.

A lo largo de cinco canciones, Super Simio presenta una renovada visión sonora que invita al baile, a la celebración de la vida y existencia en el mundo. Su ritmo acalorado, lleno de matices y detalles, invita a una renovación de actitud, donde la celebración, la energía colectiva y la libertad son los ejes principales. La banda lleva la calidez de la capital limeña al oído del público, transformando cada track en una experiencia que se siente tanto en el cuerpo como en el corazón. Y si, hay que prestarles mucha atención a las letras, hechas para cuestionar nuestra presencia en el mundo como una gran unidad humana.

«Cada canción es una puerta que se abre para invitar al baile, al pensamiento y al corazón. Este lanzamiento es un paso más en nuestro viaje como banda independiente, y estamos felices de hacerlo realidad«, comentan los miembros de Super Simio.

La banda, formada por Mayra Ríos (voz), Javier Cobos (bajo y voz), Carlos O’Connor (teclado y voz), Juan Diego Rondón (batería) y Francisco Fernández (guitarra), sigue manteniendo su autenticidad con una propuesta fresca y experimental. El EP ha sido auto-producido por la banda y su portada, creada por Monks, refleja la esencia selvática y libre del proyecto, en perfecta armonía con su propuesta sonora.

Actualmente, la banda está preparando nueva música, nuevas producciones y una gira, cuyos detalles se anunciarán próximamente en sus redes sociales. Con este EP, Super Simio emprende varios proyectos que la mantienen activa y constante, una cualidad clave para que las bandas sigan presentes en los oídos del público peruano.

A continuación puedes escuchar Baila el Sol, el nuevo EP de Super Simio.