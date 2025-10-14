El peruano Lento Rodríguez lanza nuevo álbum

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pop contemporáneo latinoamericano está obsesionado con la figura del frontman carismático. Ante esta norma, el proyecto Lento Rodríguez del músico peruano Gustavo Rizo-Patrón opta por una posición estética radical: la contención. Este enfoque se valida plenamente con el álbum Simón Salguero , una obra donde la meticulosidad de la composición eclipsa deliberadamente cualquier narrativa de estrellato. Lento Rodríguez se establece como el antihéroe necesario, enfocando la atención en el rigor formal de su música.

La disciplina que define al proyecto se traslada directamente a la experiencia de escucha. El seudónimo, que sugiere calma y lentitud, es una clave interpretativa. Rizo-Patrón se abstiene de la grandilocuencia del rock, abrazando una sobriedad emocional que es fundamental para el sonido del álbum. El trabajo junto a Tweety González refuerza esta idea, entregando una producción limpia donde ningún elemento musical busca imponerse sobre otro. La integridad de la obra reside en este equilibrio.

La voz de Lento Rodríguez, lejos de ser dramática, funciona con una naturalidad desarmante. Se posiciona como un elemento narrativo, un hilo conductor que guía al oyente a través de las estructuras complejas del disco. La ausencia de riffs ostentosos o la evitación de crescendos explosivos no significan carencia; demuestran una decisión calculada de priorizar la cohesión estructural y la sutileza armónica. La complejidad del álbum yace oculta bajo una superficie tranquila.

Al nombrar el disco con el recuerdo de una calle de Miraflores, Rizo-Patrón descentra su propia figura. El álbum utiliza la referencia personal para construir una puerta de acceso al oyente, sin exigirle la veneración del artista. La autoridad del disco se basa en la calidad de sus ideas (la fusión de jazz y new wave), no en la fama. Lento Rodríguez prueba que la ambición profesional puede ir de la mano con la humildad escénica.

Simón Salguero es una lección de enfoque para el pop contemporáneo. El trabajo de Gustavo Rizo-Patrón demuestra que la relevancia artística se logra a través de la perseverancia formal y el rechazo a la distracción mediática. El álbum cierra como una afirmación sólida de que lo verdaderamente perdurable en la música es la fuerza intrínseca de la composición.

El nuevo álbum de Lento Rodríguez está disponible en Spotify.