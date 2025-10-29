El líder de The Cure colabora en el nuevo single de The Twilight Sad

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Twilight Sad llevan una década apadrinados por Robert Smith de The Cure, quienes les han llevado como teloneros en varias giras y festivales.

Smith, es un gran fan y seguidor de The Twilight Sad, a quienes ha declarado su banda favorita de quienes versionó su canción «There’s A Girl In The Corner» hace una década. Ahora, The Twilight Sad regresan con su primer sencillo en seis años, y cuenta con el líder de los Cure a la guitarra.

«Waiting For The Phone Call» comienza como un animado tema synthpop antes de estallar en una catarsis guitarrera, y tiene algo de la melancolía característica de The Cure, aunque la presencia de Smith nunca se hace demasiado evidente.

James Graham, líder de Twilight Sad, comenta sobre la canción: “Waiting For The Phone Call” trata sobre el duelo, el amor y la enfermedad mental. Estas cosas se apoderaron de mi vida y enfermé. Perdí a la persona más importante para mí de una de las maneras más crueles. Siempre he usado la escritura como método para procesar y lidiar con mis emociones.

Mis emociones se convirtieron en un problema y no podía controlarlas; componer música con Andy [MacFarlane]… especialmente en los últimos siete años, había sido tanto un escape como una oportunidad para procesar y tratar de encontrarle sentido a la vida. Todos hemos estado esperando una llamada que puede cambiar nuestras vidas en algún momento. Desafortunadamente, esta canción se centra en una llamada que nadie quiere recibir».

“Waiting For The Phone Call” ya está disponible en el sello Rock Action de Mogwai. (Alex Mackay, de Mogwai, también es el bajista de gira de Twilight Sad y toca en el sencillo). Twilight Sad volverá a girar por Europa con The Cure el próximo verano.

Escucha ‘Waiting For The Phone Call’ de The Twilight Sad ft. Robert Smith