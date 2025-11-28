The Cure comparten ‘Secrets’ y ponen fecha a su disco en directo
Pensábamos que The Cure darían por concluida su etapa Songs of a Lost World (2024) con la publicación del disco de remezclas Mixes of a Lost World, pero aún tenían una nueva bala en la recámara.
Los de Robert Smith quieren seguir celebrando el éxito de su último disco —una obra que no solo quedará en la historia por su calidad indiscutible, sino también por unas ventas que lo llevaron al nº1 en Gran Bretaña y a convertirse en el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica, además de alcanzar el número 2 en Estados Unidos y España— que ha propiciado que todavía quede un nuevo lanzamiento por descubrir.
Después de haber publicado Songs of a Live World, el registro en directo que documentaba el único concierto íntegro del álbum, grabado el pasado 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres y que se retransmitió en directo por YouTube para todos los seguidores que no pudieron estar allí. Ahora llegará con el título de The Show Of A Lost World, documentando el concierto al completo.
El concierto llegará a los cines de todo el mundo (España incluida) el próximo 11 de diciembre (compra aquí tus entradas). Será editado en DVD, BluRay el próximo 13 de diciembre.
Ya puedes disfrutar de la interpretación de «Secrets», uno de los temas de Seventeen Seconds (1980) menos habituales en directo, que sonó esa noche en el Troxy.
Estas serán las canciones de ‘The Show Of A Lost World’ de The Cure
Alone
And Nothing Is Forever
A Fragile Thing
Warsong
Drone:Nodrone
I Can Never Say Goodbye
All I Ever Am
Endsong
Plainsong
Pictures of You
High
Lovesong
Burn
Fascination Street
A Night Like This
Push
In Between Days
Just Like Heaven
From the Edge of the Deep Green Sea
Disintegration
At Night
M
Secrets
Play for Today
A Forest
Lullaby
The Walk
Friday I’m in Love
Close to Me
Why Can’t I Be You?
Boys Don’t Cry