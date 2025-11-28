The Cure comparten ‘Secrets’ y ponen fecha a su disco en directo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Pensábamos que The Cure darían por concluida su etapa Songs of a Lost World (2024) con la publicación del disco de remezclas Mixes of a Lost World, pero aún tenían una nueva bala en la recámara.

Los de Robert Smith quieren seguir celebrando el éxito de su último disco —una obra que no solo quedará en la historia por su calidad indiscutible, sino también por unas ventas que lo llevaron al nº1 en Gran Bretaña y a convertirse en el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica, además de alcanzar el número 2 en Estados Unidos y España— que ha propiciado que todavía quede un nuevo lanzamiento por descubrir.

Después de haber publicado Songs of a Live World, el registro en directo que documentaba el único concierto íntegro del álbum, grabado el pasado 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres y que se retransmitió en directo por YouTube para todos los seguidores que no pudieron estar allí. Ahora llegará con el título de The Show Of A Lost World, documentando el concierto al completo.

El concierto llegará a los cines de todo el mundo (España incluida) el próximo 11 de diciembre (compra aquí tus entradas). Será editado en DVD, BluRay el próximo 13 de diciembre.

Ya puedes disfrutar de la interpretación de «Secrets», uno de los temas de Seventeen Seconds (1980) menos habituales en directo, que sonó esa noche en el Troxy.

Estas serán las canciones de ‘The Show Of A Lost World’ de The Cure

Alone

And Nothing Is Forever

A Fragile Thing

Warsong

Drone:Nodrone

I Can Never Say Goodbye

All I Ever Am

Endsong

Plainsong

Pictures of You

High

Lovesong

Burn

Fascination Street

A Night Like This

Push

In Between Days

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Disintegration

At Night

M

Secrets

Play for Today

A Forest

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

Why Can’t I Be You?

Boys Don’t Cry