The Cure llegan a los cines el próximo 11 de diciembre
Pensábamos que The Cure iba a cerrar su etapa Songs of a Lost World (2024) con el disco de remezclas del disco Mixes of a Lost World tras entregar su versión en directo Songs of a Live World donde se documentaba el único concierto del álbum grabado el pasado 1 de noviembre en la sala Troxy de Londres. Un concierto de lo más especial que fue retransmitido por Youtube en directo en todo el mundo para los fans que no pudieron acudir al mismo.
El éxito inesperado del disco, que no solo pasará a la historia por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de ser nº1 en Gran Bretaña, fue el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Llegando al número 2 en EEUU y España hace que aún tengamos un lanzamiento más.
Como anuncia la banda en sus redes:
EL 1º DE NOVIEMBRE DE 2024, SE LANZÓ ‘SONGS OF A LOST WORLD’ DE THE CURE. LA NOCHE DE LA INVELACIÓN DEL ÁLBUM, THE CURE INTERPRETÓ EL DISCO COMPLETO POR PRIMERA Y ÚNICA VEZ EN LA TROXY DE LONDRES FRENTE A 3.000 FANS.
‘THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD’ – UNA PELÍCULA RECUT, REMIXED Y REMASTERED DEL SHOW COMPLETO DE 31 CANCIONES DE ESA NOCHE, DIRIGIDO POR EL NOMINADO AL GRAMMY NICK WICKHAM, CON EL NUEVO SONIDO ROBERT SMITH – SALDRÁ EN DICIEMBRE.
EXPERIMENTA LA PELÍCULA EN CINES SELECCIONADOS POR UN PERÍODO MUY LIMITADO A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE. ENTRADAS A LA VENTA 20 DE NOVIEMBRE. MÁS INFORMACIÓN / ACTUALIZACIONES VÍA LINK EN LA BIO
LANZAMIENTO DE BLU-RAY / DVD Y DESCARGA DIGITAL A FINALES DE DICIEMBRE 2025