Te presentamos la sesión de los portugueses Travo en KEXP

Travo es una banda portuguesa formada en Braga hace casi una década. Sus componentes son Gonçalo Ferreira (guitarra, voz), Gonçalo Carneiro (guitarra), David Ferreira (bajo) y Nuno Gonçalves (batería). El grupo se labró un nombre en la escena independiente de su país con los discos Ano Luz (2019) y Sinking Creation (2022). En 2023 publicaron Astromorph God con gig.ROCKS! y Spinda Records, captando la atención de medios internacionales y festivales de renombre en los circuitos de psicodelia, stoner y rock progresivo. Discos todos ellos que puedes escuchar en su página de Bandcamp.

En 2024 Travo fue seleccionada para actuar en el FOCUS Wales y el Sonic Whip (Países Bajos), lo que dio pie a una gira europea que los llevó por España, Francia, Bélgica y Portugal. Su paso por Gales resultó clave, ya que entre los profesionales de la industria que vieron su actuación estaba el director del festival Trans Musicales de Francia. Rápidamente los portugueses recibieron una invitación para actuar allí el pasado mes de diciembre.

Precisamente durante su estancia en el festival francés Travo grabaron una sesión en directo para la influyente emisora KEXP. El grupo escogió para su sesión las canciones «Faceless Ghoul», «Arrow of Motion» y «Turn to the Sun» de su reciente álbum Astromorph God, y un nuevo tema titulado «Sleeper» que presumiblemente formará parte de un próximo disco. El grupo demostró con solo cuatro canciones su actitud y su potencia en vivo.

A continuación te invitamos a descubrir a Travo, si no los conocías, con esta espléndida sesión para KEXP que ya está disponible en el canal de Youtube de la influyente emisora de Seattle.

