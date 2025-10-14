EnsoLab llega a Alicante con artes electrónicas y la presentación de Kraftwerk: La máquina humana
Del jueves 23 al sábado 25 de octubre, el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante acogerá la novena edición del festival EnsoLab, un espacio de encuentro entre música electrónica experimental, investigación sonora, arte digital e innovación tecnológica.
EnsoLab aspira a ser un punto de diálogo donde creadores y público comparten procesos, ideas e inspiración sonora., un evento que supera la mera exhibición para implicarse con los procesos creativos: a lo largo del festival, algunos de los artistas invitados ofrecerán tanto lives como masterclasses, en las que explicarán sus técnicas, motivaciones y fuentes de inspiración en torno a sus creaciones electrónicas.
Además, en la jornada inaugural del jueves 23, se inaugurará el festival con la presentación del libro Kraftwerk: La máquina humana, escrito por Pablo Ferrer Torres y editado por Muzikalia, donde su autor y el editor Manuel Pinazo harán un recorrido cronológico y un homenaje sonoro sobre la banda pionera de la electrónica que marcó el rumbo de las siguientes generaciones.
Toma nota de la programación de ENSO LAB
JUEVES 23 DE OCTUBRE
CAJA NEGRA
19:00
PRESENTACIÓN
Libro Kraftwerk: La máquina Humana por Pablo Ferrer y el editor Manuel Pinazo
Editado por Muzikalia
20:00
LIVE
VICTOR IZQUIERDO
VIERNES 24 DE OCTUBRE
16:00
MASTERCLASS
IANNIS ANISAKIS
19:00
MASTERCLASS
ANIMATEK
21:00
LIVE
ANIMATEK
22:30
LIVE
IANNIS ANISAKIS
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
CAJA GRIS
De 10.30 a 14:00
DESGUACE SONORO – MERCADILLO
DESGUACE SONORO
CAJA NEGRA
17:00
MASTERCLASS
AZ ROTATOR
19:00
MASTERCLASS
HORMA & AZAEL FERRER
22:00
LIVE
HORMA & AZAEL FERRER
23:00
LIVE
AZ ROTATOR
CAJA GRIS
18:00
RARE SESSION
JUANITA & PAUPI
