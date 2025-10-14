EnsoLab llega a Alicante con artes electrónicas y la presentación de Kraftwerk: La máquina humana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Del jueves 23 al sábado 25 de octubre, el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante acogerá la novena edición del festival EnsoLab, un espacio de encuentro entre música electrónica experimental, investigación sonora, arte digital e innovación tecnológica.

EnsoLab aspira a ser un punto de diálogo donde creadores y público comparten procesos, ideas e inspiración sonora., un evento que supera la mera exhibición para implicarse con los procesos creativos: a lo largo del festival, algunos de los artistas invitados ofrecerán tanto lives como masterclasses, en las que explicarán sus técnicas, motivaciones y fuentes de inspiración en torno a sus creaciones electrónicas.

Además, en la jornada inaugural del jueves 23, se inaugurará el festival con la presentación del libro Kraftwerk: La máquina humana, escrito por Pablo Ferrer Torres y editado por Muzikalia, donde su autor y el editor Manuel Pinazo harán un recorrido cronológico y un homenaje sonoro sobre la banda pionera de la electrónica que marcó el rumbo de las siguientes generaciones.

Toma nota de la programación de ENSO LAB

JUEVES 23 DE OCTUBRE

CAJA NEGRA

19:00

PRESENTACIÓN

Libro Kraftwerk: La máquina Humana por Pablo Ferrer y el editor Manuel Pinazo

Editado por Muzikalia

20:00

LIVE

VICTOR IZQUIERDO

VIERNES 24 DE OCTUBRE

16:00

MASTERCLASS

IANNIS ANISAKIS

19:00

MASTERCLASS

ANIMATEK

21:00

LIVE

ANIMATEK

22:30

LIVE

IANNIS ANISAKIS

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

CAJA GRIS

De 10.30 a 14:00

DESGUACE SONORO – MERCADILLO

DESGUACE SONORO

CAJA NEGRA

17:00

MASTERCLASS

AZ ROTATOR

19:00

MASTERCLASS

HORMA & AZAEL FERRER

22:00

LIVE

HORMA & AZAEL FERRER

23:00

LIVE

AZ ROTATOR

CAJA GRIS

18:00

RARE SESSION

JUANITA & PAUPI

Más información en su web.