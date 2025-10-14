Lo último:
EnsoLab
DestacadaNoticia

EnsoLab llega a Alicante con artes electrónicas y la presentación de Kraftwerk: La máquina humana

Redacción MZK

Del jueves 23 al sábado 25 de octubre, el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante acogerá la novena edición del festival EnsoLab, un espacio de encuentro entre música electrónica experimental, investigación sonora, arte digital e innovación tecnológica.

EnsoLab aspira a ser un punto de diálogo donde creadores y público comparten procesos, ideas e inspiración sonora., un evento que supera la mera exhibición para implicarse con los procesos creativos: a lo largo del festival, algunos de los artistas invitados ofrecerán tanto lives como masterclasses, en las que explicarán sus técnicas, motivaciones y fuentes de inspiración en torno a sus creaciones electrónicas.

Además, en la jornada inaugural del jueves 23, se inaugurará el festival con la presentación del libro Kraftwerk: La máquina humana, escrito por Pablo Ferrer Torres y editado por Muzikalia, donde su autor y el editor Manuel Pinazo harán un recorrido cronológico y un homenaje sonoro sobre la banda pionera de la electrónica que marcó el rumbo de las siguientes generaciones.

Toma nota de la programación de ENSO LAB

JUEVES 23 DE OCTUBRE

CAJA NEGRA

19:00
PRESENTACIÓN
Libro Kraftwerk: La máquina Humana por Pablo Ferrer y el editor Manuel Pinazo
Editado por Muzikalia

20:00
LIVE
VICTOR IZQUIERDO

VIERNES 24 DE OCTUBRE

16:00
MASTERCLASS
IANNIS ANISAKIS

19:00

MASTERCLASS
ANIMATEK

21:00

LIVE
ANIMATEK

22:30

LIVE
IANNIS ANISAKIS

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

CAJA GRIS

De 10.30 a 14:00
DESGUACE SONORO – MERCADILLO

DESGUACE SONORO

CAJA NEGRA

17:00
MASTERCLASS
AZ ROTATOR

19:00
MASTERCLASS
HORMA & AZAEL FERRER

22:00
LIVE
HORMA & AZAEL FERRER

23:00
LIVE
AZ ROTATOR

CAJA GRIS

18:00
RARE SESSION
JUANITA & PAUPI

Más información en su web.

También te puede gustar

Concierto de fin de gira para nudozurdo

Redacción MZK

Próximas fechas en directo de Manel

Raúl Julián

Nick Cave & The Bad Seeds y el sobrecogedor vídeo de «Magneto»

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien