Kraftwerk: La máquina humana. Nuevo libro de la editorial Muzikalia

Kraftwerk: La máquina humana es el nuevo libro de la editorial Muzikalia (ya en preventa), la primera biografía en español de la banda más influyente de la historia de la música electrónica, cuya sombra se percibe en estilos tan diversos como el electro, el techno, el hip hop o el synthpop.

Son el referente de artistas tan dispares como Björk, Daft Punk, David Bowie, Depeche Mode, Joy Division, New Order, Pet Shop Boys o The Chemical Brothers y su iconicidad, más allá de lo meramente musical o lo estético, entronca directamente con el arte de vanguardia. Por eso no resulta extraño que hayan pasado del escenario al museo.

El periodista Pablo Ferrer Torres (La Santísima Trinidad) se adentra en sus 310 páginas (con prólogo de Servando Carballar), en la historia de esos dos antiguos estudiantes del conservatorio de Düsseldorf, Florian Schneider y Ralf Hütter, que en 1970 imaginan un proyecto musical al que llaman Kraftwerk. Esta obra pretende arrojar algo de luz sobre una de las formaciones más crípticas y herméticas de la música popular y acercar su inmenso legado a las nuevas generaciones.

Kraftwerk no solo contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de la música electrónica, sino que fueron pioneros en utilizar exclusivamente instrumentos electrónicos, muchos inventados por ellos mismos. Así fue como compusieron en su laboratorio de Kling Klang, obras capitales como Autobahn (1974), Radio-Aktivität (1975),Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978) o Computerwelt (1981). Sigue Kraftwerk: La máquina humana en Instagram.

