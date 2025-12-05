Segunda edición de Kraftwerk: La Máquina Humana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kraftwerk: La Máquina Humana (disponible aquí), se está convirtiendo en uno de los libros del año y no es para menos. Su recepción ha desbordado todas las previsiones: la primera edición se agotó impulsada tanto por el interés de los seguidores de la banda como por lectores atraídos por la oportunidad de encontrar, por fin, una biografía en castellano que abordara con rigor la historia y el legado del grupo de Düsseldorf.

Tras varias reimpresiones llega una segunda edición con nuevo guiño en la portada de la obra escrita por el periodista Pablo Ferrer Torres, que ahonda en la historia de la formación de Düsseldorf creada por Florian Schneider y Ralf Hütter. Un ensayo que destaca por su investigación exhaustiva, contextualización cultural y una narrativa clara. Un texto que abarca desde los orígenes de sus proyectos antes de Kraftwerk, pasando por el krautrock, su etapa experimental (1967-1973), sus trabajos capitales: Autobahn, Radio-Aktivität, Trans Europa Express, Die Mensch-Maschine, Computerwelt, además de posteriores como Techno Pop, The Mix y Tour de France.

Prologado por Servando Carballar de El Aviador Dro, el libro también se detiene en el nuevo siglo y en su legado en España, con testimonios como los de Nacho Canut, Arturo Lanz, Ángel Molina, Jordi Sánchez (OBK), Santi Rex (Niños del Brasil) o periodistas como Patricia Godes, Rafa Cervera, David Saavedra o Elena Cabrera.

