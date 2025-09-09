Presentamos ‘Kraftwerk: La máquina humana’ en Madrid

Kraftwerk: La máquina humana (disponible aquí) es el nuevo libro de la editorial Muzikalia. La primera biografía en español de la banda más influyente de la historia de la música electrónica, cuya sombra se percibe en estilos tan diversos como el electro, el techno, el hip hop o el synthpop.

El periodista Pablo Ferrer Torres (La Santísima Trinidad) se adentra en sus 310 páginas (con prólogo de Servando Carballar), en la vida de esos dos antiguos estudiantes del conservatorio de Düsseldorf, Florian Schneider y Ralf Hütter, que en 1970 imaginan un proyecto musical al que llaman Kraftwerk.

De su laboratorio musical Kling Klang salieron obras esenciales como Autobahn, Trans Europa Express o Computerwelt, sentando las bases del electro, el techno o el synthpop, además del hip hop, e influyendo en artistas tan diversos como Björk, Daft Punk, Bowie, Depeche Mode, Joy Division o Radiohead.

El próximo viernes 19 de septiembre a las 19:30 lo estaremos presentando en Fotomatón (Pza Conde de Toreno 2). Será un coloquio entre su autor Pablo Ferrer Torres con el editor Manuel Pinazo y habrá una posterior firma de libros. Te esperamos.

