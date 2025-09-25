Kraftwerk: La Máquina Humana, nueva presentación en Valencia

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kraftwerk: La máquina humana (disponible aquí) es el nuevo libro de la editorial Muzikalia. La primera biografía en español de la banda más influyente de la historia de la música electrónica, cuya sombra se percibe en estilos tan diversos como el electro, el techno, el hip hop o el synthpop.

El periodista Pablo Ferrer Torres (La Santísima Trinidad) se adentra en sus 310 páginas (con prólogo de Servando Carballar), en la vida de esos dos antiguos estudiantes del conservatorio de Düsseldorf, Florian Schneider y Ralf Hütter, que en 1970 imaginan un proyecto musical al que llaman Kraftwerk.

De su laboratorio musical Kling Klang salieron obras esenciales como Autobahn, Trans Europa Express o Computerwelt, sentando las bases del electro, el techno o el synthpop, además del hip hop, e influyendo en artistas tan diversos como Björk, Daft Punk, Bowie, Depeche Mode, Joy Division o Radiohead.

Este fin de semana lo presentamos en Visor Fest, concretamente el sábado 17 de septiembre en Veles y Vents – La Marina (Valencia) a las 16:30 con entrada libre. Su autor Pablo Ferrer estará charlando con el editor Manuel Pinazo de la formación germana.

Nueva presentación en Valencia

El viernes 3 de octubre el libro volverá a presentarse en Valencia. En esta ocasión en Octubre CCC (C. de Sant Ferran, 12). Pablo Ferrer Torres estará acompañado de Manuel Pinazo y del DJ y productor Nacho Marco. Juntos se adentrarán en la obra y evolución del grupo de Florian Schneider y Ralf Hütter.