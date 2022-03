Entrevistamos a Cariño, que en abril actuarán en Coachella

María Talaverano, Paola Rivero y Alicia Ros conforman uno de los conjuntos más importantes en la nueva escena musical española, Cariño. Un grupo surgido del azar y que ha conseguido actualizar el sonido español. Ironía, humor, tontipop y costumbrismo son sus señas de identidad.

En unas semanas actuarán en uno de los mejores festivales del mundo, el Coachella ( EEUU), y acaban de presentar nuevos adelantos que conformarán su nuevo trabajo. Hablamos con ellas sobre Tik Tok, sus orígenes, sus conciertos por América o el propio cortometraje que están creando con sus nuevos adelantos.

Es todo un placer hablar con vosotras. ¿Cómo os encontráis?

Paola: Muy contentas, estábamos deseando volver a la actividad, volver de nuevo a sacar singles y ponerles una fecha de salida. Es algo muy reconfortante después de los tiempos difíciles que hemos vivido.

Alicia: Hoy es un lunes muy lunes, pero estas semanas han sido muy divertidas. Estamos en un muy buen momento. Teníamos ganas de la vuelta a los conciertos y de pasarlo bien.

María: ¡Hay que vivir para que pasen historias!

Lo primero de todo, enhorabuena por vuestra futura participación en el Coachella, uno de los mejores festivales de todo el mundo. Toda una pasada. ¿ Cómo ha surgido esta oportunidad?, ¿tenéis ganas de que Cariño resuene en California?

Alicia: Muchas gracias. La verdad es que no lo podemos ocultar, tenemos unas ganas locas. El festival es en abril durante dos fines de semana, así que vamos a estar allí una temporada. Nos lo dijeron hace dos años pero llegó la pandemia y se canceló.

Paola: Nos enteramos porque nos llegó un email a nuestro correo.

María: Sí, con el contrato y todo.

Paola: Al principio no nos lo creíamos, pensábamos que era típico spam que muchas veces llega.

María: Hasta miramos en internet quienes eran los que nos habían contactado. Por suerte vimos que era una empresa de management o algo así.

Alicia: Unos días antes nos había escrito un DM por Instagram un chico de Los Ángeles, que hace unos años ya quería llevarnos para poder tocar por la zona, aunque al final nunca llegó a salir. Literalmente nos dijo algo así como: estar atentas al mail que os va a llegar una oferta … y un mes después, ¡PUM!, el Coachella.

Es una oportunidad de esas que ocurren solo una vez. Son muy pocos los músicos españoles que han podido actuar en este festival, creo que Hinds, Delorean, Paco Osuna y Rosalía. ¿Cómo se enteraron de vuestra existencia?

Paola: Tener la oportunidad de ir allí siendo una banda de aquí es muy fuerte.

Alicia: Yo creo que es porque en México sí que funciona muy bien Cariño. Tenemos muchos fans allí y hemos llenado varias salas cuando hemos tocado. Este chico que nos ha contado es mexicano. Nos propuso también ir a otro festival por la zona pero justo estábamos actuando en Tenerife en esas fechas.

Paola: Me parece que es programador de varios conciertos y festivales, y entre ellos, trabaja en el Coachella.

Va a ser una experiencia increíble. No sé si vamos a poder vivir esto otra vez. ¡Hay que disfrutarlo!

Siendo honestos, esta es la segunda vez que se ponen en contacto con vosotras. Yo creo que puede ocurrir perfectamente una tercera. Para la próxima le quitáis las horas clave a Miley Cyrus o Doja Cat, que os dejen su puesto.

Maria: Bueno, ojalá volver al Coachella …

Paola: Hay que manifestar que queremos volver al año siguiente.

Alicia: Lo primero, antes de nada, vamos a llegar primero a ver qué pasa y ya si eso manifestamos volver.

Además, como antesala, vais a realizar varios conciertos por Sudamérica, entre ellos Argentina. Incluso hace unos meses estuvisteis en México. Un concierto que se tuvo que posponer varias veces por culpa de la pandemia.

Alicia: Queríamos aprovechar nuestro viaje a América para hacer un pequeño tour por México, pero como vino la pandemia todos los planes de hacer las américas se fueron un poco a la mierda.

Paola: Se quedó todo congelado. Lo bueno es que mucha gente mantuvo las entradas entonces hace unos meses pues fuimos de nuevo por fin a México. Fueron solamente dos fechas, pero fueron en el Indie Rocks, y fue toda una pasada.

Ahora en estos próximos meses tenemos Argentina y Chile, posteriormente ya vamos al Coachella y aprovechamos ese viaje para girar un poco por los Estados Unidos. Estamos ultimando las fechas, muy pronto lo anunciaremos todo.

Alicia: ¡Yo quiero San Francisco y Nueva York!

María: Y también nos cogeremos un pequeño descanso para hacer turismo, tenemos unas semanitas entre todo eso bastante libres.

Cariño se empezó a gestar a partir del 2017, desde entonces habéis crecido de forma espectacular consiguiendo un sonido propio, todo ello en un tiempo bastante record y con una pandemia de por medio. ¿Cómo comenzó toda esta historia?

María: Fue muy rápido desde el principio. De forma muy resumida, subimos dos canciones, nos llamó Elefant y nos dijo: ¿Podéis hacer un disco en dos meses?

Paola: Bueno, más bien nos dijo: ¿Podéis componer un disco?

Y nosotras super emocionadas dijimos que sí.

Alicia: Y en dos meses lo hicimos. Fue todo muy fuerte la verdad.

Paola: De momento nuestro único disco, el de Movidas (2018). Aunque antes del álbum sacamos dos canciones sueltas.

Además, todo esto empezó gracias a la poesía, la aplicación de Tinder y que eráis vecinas en un céntrico barrio madrileño.

María: Cuando escribo poesía no soy tan sencilla y directa, es todo un pelín más enrevesado. Utilizo un lenguaje un poco más pedante … y ahí fue cuando descubrí que me gustaba simplificarlo y llevarlo al lenguaje de las canciones de Cariño.

A mí me encanta La Bien Querida y su forma de decir te quiero. Lo dicen de forma tan fácil, sencilla, cercana … ahí es cuando quise hacer canciones. Lo malo es que al principio empecé a hacer textos, pero no sabía hacer música (risas).

Alicia: Primero se conocieron María y Paola, y luego después entré yo. Así empezó y de momento todavía no hemos parado.

Un comienzo fulgurante cuando vuestro único objetivo era disfrutar de hacer música entre vosotras. Incluso he podido leer que la discográfica Elefant os llamó a la semana o así desde que subisteis vuestras primeras canciones.

María: Todo salió muy bien. Además, con lo de Elefant, que es una discográfica que nos encanta a las tres y tenemos un montón de referentes en este sello. Fue el primero que nos llamó, y no se sí fue a los dos días desde que hablamos.

Paola: Una ilusión brutal. De hecho, yo ni me lo planteaba, no lo veía posible. Hay otros grupos que sí que empiezan y tienen un objetivo, más o menos, planteado. El nuestro era que nuestros colegas nos pudieran escuchar.

Queríamos hacer música y tal, pero teníamos nuestros curros, estábamos … ni en nuestros mejores sueños se nos pasaba por la cabeza lo de poder actuar en el Coachella.

María: Es que además los temas los sacamos de una manera random. Creo que estábamos en el bar de debajo de mi casa cuando los publicamos.

Paola: Yo estaba en clase y me puse a redactar los textos y todo eso para Bandcamp. Y luego fui para allá.

María: Esos dos temas los tenemos grabados desde hace varias semanas y cuando los publicamos fue porque nos dio el punto.

Paola: Mucho después nos dijeron que Elefant nos descubrió gracias al grupo La Estrella de David. Este conjunto tiene una canción que se llama “Cariño” y al parecer cuando la buscaron para reproducirla se encontraron con nuestro grupo.

Alicia: Ha sido una locura todo. Es verdad que desde entonces hemos trabajado mucho y nos lo hemos currado. Además, la gente ha confiado en nosotras y nos han apoyado para que actuáramos en muchos sitios. Estamos muy agradecidas, mucha gente apostó por nosotras desde el principio.

Después de este inicio tan sumamente curioso, lo cierto es que habéis realizado un trabajo constante, muy de hormiga.

Paola: Además es reconfortante porque ves como todo el esfuerzo e ilusión que pones tiene una recompensa, y en la música no siempre es así. Bueno, ni en la música ni en la vida. Muchas veces te puedes esforzar una barbaridad y que nunca llegué.

Al principio, más allá de cómo nos llamaron, fue muchísimo el esfuerzo que pusimos para sacar esas primeras canciones. Tuvimos que aprender todo de cero. María, por ejemplo, nunca había tocado un teclado…

María: Además de nuestros trabajos precarios y demás movidas.

Alicia: Pero bueno, todo ese sacrificio ha sido recompensado.

En estos momentos, Tik Tok está revolucionando el modelo musical desde sus propios cimientos, aprovechándose a la perfección de la coyuntura que las grandes discográficas tomaron. Para que nos hagamos una idea, el día que actuáis en el Coachella compartís escenario con grupos como Surf Curse o Molchat Dodma, conjuntos que han crecido gracias a los trends de la propia aplicación. ¿Qué opinión tenéis sobre esta red social, puede ser una revolución como lo fue la MTV en su momento?

Paola: Yo escuchaba Surf Curse cuando tenía 18 años y los encontré en bandcamp. Me flipan, pero en ese momento no los conocía prácticamente nadie. Ahora, justo su canción “Freaks” se ha convertido en ultra famosa ocho años después de que saliera.

Alicia: No creo que se deba pensar así. Un grupo por mucho que quiera que sus canciones se conviertan en trent puede que nunca pase, pero si es verdad que si se viraliza por la imagen puede que salga bien. Creo que no hay fórmulas para que esto pase, lo cierto es que, para muchos grupos, Tik Tok ha sido una entrada increíble.

Paola: Es como el pueblo haciendo promoción de forma gratuita de canciones, aun así, el algoritmo es muy loco y no se puede controlar. Es como un virus que se expande, pero nadie sabe por dónde va a venir.

Maria: Es una oportunidad guay, da un alcance que otras redes no tienen, pero es verdad que también con ello va ligado elementos negativos como que las canciones cada vez más efímeras, duran un segundo.

Es una putada porque cuando haces un tema inviertes tiempo, dinero y salud, y ahora todo acaba deprisa. Ni los videoclips se ven, ahora rentan más mini videos para Tik Tok. A mí me da un poco de rabia que se pierda lo conceptual de la música.

Alicia: Yo creo que no se pierde, solo es una oportunidad más que sirve para apoyar tus proyectos con otras herramientas. La consumición de la música sigue siendo igual, es decir bastante, lo único que ahora tenemos una red social que tiene muchos seguidores y que te enseña mucha música.

María: Sí, pero también fomenta un consumismo rápido de música.

Paola: Puedes conocer una canción, pero es que no sabes ni quién es el grupo ni nada. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar un disco entero. ¡Soy team Adele!. Eso de ir dando mordisquitos a las cosas …. pero para gustos los colores.

María: Tiene que ver con el capitalismo y la economía de la atención y todo eso. Tik Tok es una herramienta más para eso, el problema no es la aplicación en sí, sino el propio cambio que se está produciendo en el concepto rápido de la música.

¿Cómo veis la escena independiente española en estos momentos?

Paola: Se han producido muchos cambios en los últimos seis años. Yo creo que hasta que llegó Carolina Durante el indie estaba un poco empaquetado.

Revolucionaron un poco todo. Ver que cuatro chavales que hablan de sus movidas, y de cosas generacionales, puedan llenar escenarios tan grandes … consiguieron que muchos grupos se animaran a contar sus experiencias cotidianas con una guitarra, desbloquearon un poco la movida.

Alicia: Sí, abrieron los límites del pop, lo expandieron y lo llevaron a ese pop punk tan característico de los ochenta. Antes era una cosa muy pequeña, muy underground, con bares y festivales muy concretos. Ahora, se puede ver a niveles más masivos. Además, poseen ese lenguaje que todos tenemos ahora en la música.

Paola: Nuestras primeras canciones las grabamos en casa de un amigo, las primeras demos de Carolina también fueron grabadas de forma casera. Si nadie te quiere editar, si nadie te quiere publicar, pues lo hacemos nosotros mismos en nuestra casa con nuestro ordenador. Muchos grupos están naciendo así y supone una cierta democratización. Que cualquier chaval pueda hacer una canción tal cual la sienta y ser “casi” autosuficiente me parece fabuloso. Por ejemplo, en el hyperopop está ocurriendo esto.

Hace unas semanas habéis publicado varios adelantos, “Si quieres” y “ No me convengo”. Dos nuevas canciones en las que mantenéis vuestro estilo tan particular. ¿Qué nos podéis contar acerca de ellos?

Paola: Surgieron durante el confinamiento. Nuestra idea era hacer un disco, pero todos los planes se fueron trastocando. “No me convengo” fue la primera que hicimos, después ya vino “ Si quieres”. Ahora estamos trabajando en las maquetas de las demás canciones.

Uno de los elementos más interesantes de estos temas es la creación de una especie de corto con los videoclips de ambas canciones. Todavía no tenemos el final, ¿va a seguir la historia?

Alicia: Le dijimos a Diego que queríamos hacer una película en la que nos robaran las cintas. A partir de ahí, empezamos a escribir un guión. Este corto está dividido en tres partes que coinciden con los tres adelantos que vamos a sacar antes del nuevo disco.

Nuestra idea era hacerlo con todas las canciones del nuevo álbum, pero es imposible por el tiempo y el dinero.

Netflix está aceptando guiones, hablad con Diego y que lo envié. Quién sabe, lo mismo creáis una serie al puro estilo Élite o Euphoria.

Alicia, Paola, María: ¡AHH SII!

Paola : Nuestra idea principal era sacarla en Netflix.

Alicia: Bueno, no llegamos a tanto. Lo que sí queríamos era presentar el corto en alguno de los cines que están por Callao. Lo de Netflix sería genial, vamos a hablarlo con Diego …

Una de las canciones que más alegrías os ha dado es “Llorando en Vespinos”, vuestra particular versión de la canción de C Tangana. Pregunta obligada, ¿qué te parece el nuevo disco de El Madrileño?

María: A mi estas nuevas canciones que ha sacado en la segunda parte, el de Sobremesa no me ha gustado tanto, pero el primero me ha flipado. Me encanta la vuelta que está dando a la música española.

Alicia: A mí el disco me ha encantado. Está poniendo en valor a muchísimos artistas, es todo un homenaje.

María: El disco genial, aunque su figura … bueno.

Alicia: El Madrileño es un personaje, en el sentido literal, lo que no sabemos es cuánto porcentaje de personaje hay.

Para terminar, ¿qué significa la música para vosotras?

María: Un canal entre el corazón y el mundo.

Alicia: Una manera para entender tus relaciones, vivencias ..

Paola: Una experiencia en todos los sentidos. Me tendría que preguntar más esta pregunta.