Chvrches versionan a Postal Service y a Robert Palmer

Chvrches vuelven a la actualidad, después de la aventura en solitario de su cantante Lauren Mayberry que publicaba su debut Vicious Creature hace un par de temporadas.

La banda de Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty, regresa a la vida cinco años después de Screen Violence (2021) para versionar «Such Great Heights» de The Postal Service y «Addicted To Love» de Robert Palmer para la banda sonora de la tercera y última temporada de la serie Tell Me Lies.

En el clásico de Ben Gibbard y Jimmy Tamborello mantienen la arquitectura emocional del tema, introduciendo progresivamente la base rítmica hasta desembocar en un estribillo expansivo, mientras que en el tema de Paler, el trío sustituye la energía sintética original por un arreglo minimalista de piano y una interpretación vocal más melancólica.

No es la primera conexión entre ambos proyectos: en 2016, Death Cab for Cutie y Chvrches compartieron gira, y la cantante colaboró en directo en «Brothers on a Hotel Bed». Estas versiones llegan mientras el grupo escocés ultima un nuevo álbum del que de momento no tenemos noticias.

Escucha ‘Such Great Heights’ y ‘Addicted To Love’ de Chvrches