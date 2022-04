Entrevistamos a Clap Your Hands Say Yeah, que nos visitan

Alec Ounsworth es el hombre detrás de esos Clap Your Hands Say Yeah que el año pasado publicaron New Fragility (21), un gran disco que seguramente pasó bastante más desapercibido de lo que merecía. Ahora ve la luz una versión extendida del álbum, coincidiendo con esa gira europea que en nuestro país tendrá paradas en Barcelona, Valencia, Madrid y San Sebastián del 20 al 23 de abril. Contactamos con el neoyorquino antes de su visita, para profundizar en su última entrega y, de paso, repasar toda la trayectoria de la banda.

¿Qué te inspiró a la hora de componer las canciones de ‘New Fragility’ (21), el que hasta ahora es último disco de Clap Your Hands Say Yeah?

Supongo que me inspiré tanto en la disolución de mi matrimonio como en la estupidez que rodeaba a la política estadounidense durante el reinado de Trump. Me sentí como si estuviera rodeado de personas con demasiado orgullo tonto como para admitir que las cosas se estaban desmoronando a su alrededor.

¿Cómo es tu manera de componer en la actualidad? ¿Trabajas más en el estudio o en casa?

Mi manera de componer es realmente la misma de siempre. Elaboro las canciones lo mejor que puedo solo, en mi proyecto de estudio, y luego se las llevo a especialistas para que me ayuden a hacer algunas de las cosas que no puedo o que preferiría no hacer. No sé si prefiero trabajar en el estudio o en casa. Supongo que diría el estudio, ya que tienes la sensación de estar finalizando algo en lugar de simplemente probar ideas, que puede ser interminable y un poco nauseabundo.

El título del disco, ‘New Fragility’ (21) ¿Hace referencia al delicado momento que vive la humanidad?

Para mí se refiere a una lucha personal, pero cada lucha personal sugiere algo más grande de lo que yo podría llegar a imaginar. Creo que es importante tener sentido de la vulnerabilidad y reconocer que nadie es infalible. La gente parece perder de vista eso, y creer que siempre tienes la razón implica debilidad.

Creo que ‘New Fragility’ (21) es un disco especialmente ambicioso y de trazo clásico que bien podría ser el mejor disco de Clap Your Hands Say Yeah desde aquel debut homónimo de 2005 ¿Qué tipo de disco querías hacer?

Realmente no lo sé porque, por supuesto, me gustan todos; y especialmente los tres últimos, empezando por ‘Only Run’ (14). ‘The Tourist’ (17) y ‘New Fragility’ (21) pueden ser dos mis favoritos. Quería que el álbum fuera simple. Buscaba algo sencillo y no demasiado adornado.

‘New Fragility’ (21) ha sido reeditado recientemente ¿Qué novedades presenta la reedición?

Creo que es más una edición de lujo o una edición expandida. Reelaboré las canciones solo para piano y guitarra (con toques de acordeón y bajo para darle cuerpo) y es algo que les da una calidad diferente. Recientemente he estado haciendo esto con buena parte de mi material.

Algunos de los nombres que me vinieron a la cabeza escuchando este nuevo disco son The Feelies, Yo La Tengo, Talking Heads, Neutral Milk Hotel, Pixies o Spoon ¿Qué artistas te inspiran a la hora de componer tu propia música?

¡Es una buena lista! Diría que Talking Heads y David Byrne siempre han sido una influencia. Para este disco, quizás más que en otros, el material de John Lennon en solitario fue de gran ayuda. John Cale también está siempre presente en mis grabaciones…

De hecho, al comienzo de tu carrera, era frecuente comparar a Clap Your Hands Say Yeah con Talking Heads, y tu forma de cantar con la de David Byrne ¿Qué pensabas entonces al respecto?

Oh, siempre adoraré su trabajo, así que eso solo puede ser un cumplido. Dicho esto, realmente no siento su inspiración tan directamente como, digamos, con Colin Newman de Wire, Brian Eno, Tom Verlaine de Television, o incluso Bob Dylan. Sin embargo, realmente amo a David Byrne y lo considero un letrista brillante además de un cantante realmente interesante. Justo los estaba escuchando hoy, el disco ‘Sand In The Vaseline’ (92), y nuevamente me ha recordado por qué esto es lo quería hacer por encima de todo.

En realidad, tu forma de cantar resulta absolutamente reconocible y de algún modo sirve siempre como argumento de tus discos ¿Cómo manejas ese elemento que es la voz y que, en tu caso, resulta clave en las propias canciones?

Realmente no lo pienso demasiado, pero por supuesto es el hilo conductor en todo el material de Clap Your Hands. Es el pegamento que mantiene unida una colección relativamente diversa de álbumes. Supongo que conozco mis límites, pero afortunadamente puedo hacer bastante con mi voz.

‘Clap Your Hands Say Yeah’ (05) fue un disco magnífico y muy bien recibido ¿Cómo percibes ahora ese disco?

Realmente no suelo escucharlo, pero lo hice por primera vez en años el pasado año o algo así. Creo que suena como tratar de ponerse de pie. Hay muchas ideas buenas e inspiradas en él y suena crudo e inacabado, como buena parte del arte independiente, lo que probablemente sea una buena manera de definirlo.

¿Crees que ese álbum, de algún modo, condicionó la relevancia que se le ha dado a todos los discos que vinieron después?

Tristemente creo que minimizó el impacto de los álbumes posteriores. Fue un buen álbum, pero de ninguna manera es el mejor. Sin embargo, me sigue alegrando que fuesen esas canciones las que me pusieran en el mapa, ya que a día de hoy todavía estoy orgulloso de tocarlas. Podría haber sido peor.

Precisamente me gustaría hacer un repaso por tu discografía y que me dijeses qué significa para ti cada uno de esos elepés, comenzando con ‘Some Loud Thunder’ (07), el que fue tu segundo álbum.

‘Some Loud Thunder’ (07) fue una desviación intencionada con respecto al primer álbum. Estaba intentando asegurarme de que Clap Your Hands no sería nunca una única cosa. Trabajar con Dave Fridmann fue útil para descubrir una dirección diferente. Y como banda independiente no teníamos a nadie que nos sugiriera dirección alguna, así que solo hice lo que quería hacer.

Cuatro años más tarde llegó ‘Hysterical’ (11).

‘Hysterical’ (11) se lanzó cuatro (¿o cinco?) años después del segundo álbum. Durante ese tiempo, publiqué otros dos álbumes al margen y también consideré abandonar el negocio de la música por completo. Al final decidí no dejarlo, pero no fue nada fácil volver al asunto después de cinco años. Sin embargo ‘Hysterical’ (11) fue una buena manera de presentarme de nuevo, con una especie de colección de singles en lugar de una declaración contenida. Creo que es un muy buen álbum, aunque un poco largo.

Por su parte, ‘Only Run’ (14) y ‘The Tourist’ (17) fueron los discos previos al presente ‘New Fragility’ (21).

‘Only Run’ (14) fue el segundo álbum que hice con Dave. Tenía una visión sonora muy clara para él y creo que salió muy bien: estaba destinado a inundar al oyente de una manera poderosa. Este fue el segundo álbum con Dave Fridmann y creo que capturó completamente la idea. Por su parte, ‘The Tourist’ (17) es probablemente mi favorito en la medida en que captura más directamente todas las cualidades que había estado tratando de crear con Clap Your Hands. Es el álbum más completo que he hecho y la interpretación fue excelente en todo momento. El argumento es un poco trascendente, pero también es muy fácil de escuchar.

Estás girando por España próximamente ¿Cómo definirías los actuales conciertos de Clap Your Hands Say Yeah? ¿Qué debe esperar el público que acuda a verte en directo sobre un escenario?

Creo que los conciertos de Clap Your Hands han sido siempre crudos y agresivos, pero también divertidos y, a menudo, hermosos. Al final, lo que espero es que en estos espectáculos surja un sentimiento natural. Busco prescindir de adornos y que sea lo más real posible, para bien o para mal. El público verá muchas variaciones diferentes en torno al material. Algunos temas serán fieles al original, pero también hay algunos arreglos que capturan las canciones de manera más directa.

¡Muchas gracias Alec!

¡Gracias! Espero verte pronto por allí ¡Hay muchas ganas de ir a España!

