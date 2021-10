Entrevistamos a Karavana que lanzan ‘Muertos en la Disco’

Del azar, y sin pretensiones más allá de pasarlo bien, surgió Karavana. Un conjunto conformado en Madrid por Fabi (voz y guitarra), Gonzalo (voz y guitarra), Emilio (bajo) y Jaime (batería). Sus integrantes son de Andalucía y Galicia, y se definen como un conjunto “de guitarras sucias y letras cursis”; a lo que añadiría, una capacidad innata para crear estribillos pegadizos y una frescura desbordante.

A partir de la honestidad saben conectar a la perfección con las realidades de millares de jóvenes. Un grupo que representa la nueva generación musical española. En el mes de octubre, publicaron su primer álbum de estudio, Muertos en la Disco ( Vanana Records,2021). Un nuevo trabajo que sigue marcando ese camino de cerveceo en la 2D y guitarras anglosajonas.

“Para trasmitir sinceridad lo mejor es hablar desde la verdad”

Es un placer hablar contigo Fabi. Lo primero de todo, ¿quiénes son Karavana?

Somos un grupo de cuatro amigos, no sé muy bien como definirnos. Principalmente nos gusta hacer canciones con guitarras a todo volumen y letras que hablen de cosas que le ocurren a gente de nuestra edad.

Así fue como os definimos en un artículo que escribimos hace unos meses sobre vosotros. ¿ Cómo comenzó vuestra trayectoria musical? ¿cómo nació está aventura?

Tres de nosotros nos conocemos desde los tres años, coincidimos hasta en el colegio. Siempre estábamos metidos en cosas de música; tocábamos el piano, luego estuvimos en un coro y con 14 años empezamos a tocar la guitarra.

Al principio éramos Gonzalo y yo. Empezamos tocando canciones de los Beatles y cosas típicas. Más adelante, montamos Karavana y subimos la primera sesión en el 2018, principalmente para que lo escuchasen nuestros colegas y poco más. Algo sin ningún tipo de pretensión. Curiosamente, empezó a ir bien y por eso seguimos desarrollando el grupo. Nuestro objetivo es poder engañar a mucha más gente y triunfar en la música.

En muy poco tiempo habéis conseguido muy buena prensa y bastantes seguidores. ¿Te lo imaginabas en un principio?

Siempre hemos confiado mucho en nuestra música. Nuestros referentes han estado más en la música anglosajona que en el indie español. Estamos muy contentos de como está yendo la cosa, aun así, todavía no hemos llegado a nuestro tope.

El cambio gordo fue cuando firmamos con Vanana Records. A principios del confinamiento publicamos nuestro single “Strokes”, fue un pelotazo y luego firmamos con esta discográfica, desde entonces se va notando el crecimiento.

Vanana Records tiene un plantel de grupos de lo más interesante, entre los que se encuentran, por ejemplo, Las Ginebras, otro de los conjuntos que está fomentando esta nueva generación.

Sí, las Ginebras son buenísimas. Ellas y todos los grupos que componen el sello.

Gran culpa de este crecimiento exponencial que estáis teniendo lo tiene ese estribillo pegadizo que dice: “Y que pongan los Strokes. Saltaré por tu ventana, si pones a C Tangana”. Canción que supera con creces el millón de reproducciones. ¿Cómo surgió este tema? y, sobre todo, ¿qué os parece el nuevo disco de C Tangana?

En esta canción hicimos primero la base musical y luego estuvimos buscando la melodía. La letra se compuso a las cuatro o cinco de la mañana, nos quedamos en el salón toda la noche hasta que dimos con el estribillo, que, a fin de cuentas, es lo más llamativo.

Nosotros somos fans de C Tangana, pero es verdad que la rima entraba de puta madre (risas). En cuando al disco hay división de opiniones. Por ejemplo, a Gonzalo no le gusta mucho. A mí, sí que me mola. El Madrileño (Sony, 2021) funciona como una defensa de la música española que escuchaban nuestros padres o hermanos mayores, y que a nosotros nos parecía una mierda de pequeños. La verdad es que el tío ha puesto los huevos encima de la mesa; es la música española más comercial y lo ha clavado.

Vuestro estilo musical sigue una línea de sonido anglosajón, estribillos pegadizos y una descripción muy real de la situación que vivimos los jóvenes. Otro ejemplo perfecto lo encontramos en uno de vuestros últimos adelantos, “Resaca pop”.

Sí, todo sigue esa línea de estribillo cañero, historias de chavales de nuestra edad y protagonismo de las guitarras. Nosotros queremos plantear un sonido parecido a los grupos que eran nuestras referencias, principalmente: Los Strokes, The Vaccines, Wallows … ese sonido de guitarra en España, salvo excepciones, no es del todo común. Ojalá podamos seguir desarrollándonos en ese camino.

“Resaca Pop” ha sido el primer single del nuevo Ep, que saldrá a la luz en algún momento del otoño. Y mantiene las mismas claves de las que hablábamos.

Todas vuestras canciones parten de ese toque anglosajón, que, a su vez, se fusiona con letras cantadas en castellano; muy irónicas, directas y sinceras.

Da igual de lo que estemos hablando, desde amor hasta crítica social, pasando por bromas o situaciones que hemos vivido… La clave para nosotros es contarlo como si se lo dijéramos a un amigo. Creó que esta es la forma en la que los nuevos grupos están conectando con su público.

Esta es la realidad. También es cierto que, aunque quisiéramos no podríamos hacer canciones metafóricas y tal. Para trasmitir sinceridad lo mejor es hablar desde la verdad, de cosas que nos pasan en la vida real.

Este tipo de letras es algo que cada vez estamos viendo más la nueva horneada de grupos que están apareciendo, una especie pop-rock con aires de un nuevo costumbrismo. Grupos como Niña Polaca, Carolina Durante, Ginebras … ¿Crees que estamos ante el nacimiento de una nueva escena musical?

Sí, sin ninguna duda. Hay un montón de bandas que estar surgiendo entorno a estas cosas. En ciudades como Madrid o Sevilla tienes todas las que quieras y más. Creó que todo esto se verá dentro de veinte años, se valorarán todas estas bandas que están marcando una nueva ruta, y lo más guay es que cada una tiene su propio estilo musical. Eso es lo bueno, no es una etapa tan definida musicalmente como las que vinieron antes, hay un montón de grupos jóvenes que tiran cada uno por sus lados y sus influencias y aun así, están conectados.

Creó que la gente se ha cansado de tantas canciones que no dicen nada, que las escuchas y pueden ir sobre cualquier cosa. Ahora, tenemos acceso a un montón de recursos, de sonidos, de letras, de grupos, de información … creó que ahora te quedas con lo más directo.

Por último, ¿qué significa la música para ti?

Es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida (risas). La música significa un montón de cosas. Para mí es una forma de huir de la realidad, de crear algo nuevo, de trasmitir historias …